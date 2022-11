Probabili formazioni Italia Repubblica Ceca U20/ Chi giocherà oggi?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U20 ci servono per presentare la partita che oggi vedrà protagonista la nostra Nazionale Under 20 per un nuovo impegno del Torneo 8 Nazioni, in questo caso allo stadio Ezio Ricci di Sassuolo. Un’occasione utile per continuare il lavoro, per il c.t. dell’Italia U20 Carmine Nunziata gli ultimi risultati sono eccellenti e naturalmente il desiderio è quello di chiudere in bellezza l’anno solare 2022, dato che oggi ci sarà l’ultimo impegno per l’Italia Under 20 fino a marzo.

Vedremo se ci daranno dei cambiamenti rispetto a giovedì scorso, quando l’Italia ha vinto in Romania, senza dimenticare che pure a settembre c’erano state ben due vittorie, con il colpaccio in casa del Portogallo e un bel 3-0 rifilato alla Svizzera, anche se quest’ultima partita era stata un’amichevole non parte del torneo 8 Nazioni. Il lavoro di Nunziata in ogni caso procede bene, scopriamo allora quelle che potrebbero essere le scelte relative agli Azzurrini per le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U20.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA REPUBBLICA CECA U20

LE SCELTE DI NUNZIATA

Per approfondire le probabili formazioni di Italia Repubblica Ceca U20 possiamo osservare che per il c.t. Carmine Nunziata c’è il 4-3-1-2 come modulo di riferimento: in porta dovremmo vedere Desplanches anche se potrebbe giocare anche Sassi, mentre in difesa la coppia centrale dovrebbe essere formata da Fontanarosa e Fiumanò, con Mulazzi a destra e Turicchia a sinistra che sono invece i favoriti in qualità di terzini. A centrocampo Nunziata ha convocato i 2004 Faticanti e Ndour ed entrambi potrebbero ricevere una maglia da titolare per la partita di Sassuolo.

Da valutare eventualmente chi sarà il terzo giocatore per completare il reparto, con Degli Innocenti favorito in un ballottaggio a tre con Fazzini e Giovane. Infine l’attacco dell’Italia U20: nei panni del trequartista c’è la possibile candidatura di Vergara, mentre per formare il tandem offensivo titolare potrebbero essere Montevago e Ambrosino a giocare dal primo minuto, con De Nipoti e Cassano che tuttavia sono più di semplici alternative.











