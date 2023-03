Probabili formazioni Italia Romania U18/ Kevin Bruno alle spalle di Cissé-Bolzan?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Italia Romania U18 ci introducono alla prima di due partite amichevoli che le due nazionali giovanili giocheranno a stretto giro di posta in Basilicata: la prima va in scena alle ore 10:30 di giovedì 23 marzo, presso l’Alfredo Viviani di Potenza. Per Daniele Franceschini sarà un’occasione per crescere e testare eventualmente nuovi giocatori: lo scorso novembre la nostra Under 18 ha perso due volte contro la Francia e poi a gennaio è caduta contro la Spagna, ma comunque il contesto per questa giovane selezione è chiaro.

Vale a dire, formare un gruppo che poi con la Under 19 dovrà andare ad affrontare i tornei che contano; per i vari calciatori sarà anche una bella vetrina e un salto in avanti rispetto ai campionati nazionali nei quali sono impegnati, un’occasione da sfruttare. Vedremo allora, ma intanto possiamo fare qualche analisi circa gli undici che Daniele Franceschini potrebbe schierare sul terreno di gioco per questa prima amichevole, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Italia Romania U18.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18

LE SCELTE DI FRANCESCHINI

Daniele Franceschini dovrebbe insistere con il 4-3-1-2 come modulo per Italia Romania U18. In porta questa volta andrà Magro; rispetto all’ultima amichevole avremo tre quarti della difesa confermata con Comuzzo e Saer Diop a fare i centrali e Milani a correre sulla corsia sinistra, a destra invece in assenza di Turco sarà ballottaggio tra Bakoune e Palestra. In mezzo al campo le redini della manovra sono affidate a Di Maggio, che dovrebbe anche indossare la fascia di capitano; Ciammaglichella, che sta facendo bene con la Primavera del Torino, avrebbe il posto come mezzala e sull’altro versante del campo opererebbe eventualmente Parravicini. Alle spalle degli attaccanti si candida come sempre Kevin Bruno, recentemente tornato al gol con il Sassuolo; poi la coppia d’attacco con Bolzan e Alphadjo Cissé (già convocato dalla prima squadra del Verona) che, almeno sulla carta, sembrano poter partire favoriti sulla concorrenza tra cui spicca anche Mazzone, che gioca nel Wolfsburg.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA ROMANIA U18: IL TABELLINO

ITALIA U18 (4-3-1-2): Magro; Bakoune, Comuzzo, S. Diop, Milani; Parravicini, Di Maggio, Ciammaglichella; K. Bruno; A. Cissé, Bolzan. Allenatore: Daniele Franceschini











