Probabili formazioni Italia Slovenia U19/ Bollini conferma in toto il suo 4-3-3?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA U19: CHI GIOCA A BREMA?

Le probabili formazioni di Italia Slovenia U19 anticipano la seconda partita valida per il turno élite delle qualificazioni agli Europei Under 19: siamo ancora a Brema ma questa volta al BSA Obervieland, come sempre il singolo girone (questo è il gruppo 2) si gioca in unica location e per gli azzurrini, dopo l’esordio contro la Germania padrona di casa, arriva il momento di sfidare quella che sulla carta è la nazionale più abbordabile del girone, anche se chiaramente i ragazzi di Alberto Bollini dovranno essere bravi a non sottovalutare l’impegno.

CONSIGLIO UE/ Sapelli: l'Urss è rinata a Bruxelles, il Governo difenda il buon senso

Sarà una partita importante e soprattutto non scontata: lo abbiamo visto anche nel corso della prima fase delle qualificazioni agli Europei, in cui l’Italia ha sfiorato l’accesso alla fase élite come prima del girone ma ha anche rischiato una cocente eliminazione; adesso vedremo quello che succederà sul terreno di gioco di Brema, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere iniziando ovviamente dalle probabili formazioni di Italia Slovenia U19.

Open Arms, Salvini a processo a Palermo/ "Sta emergendo tutto con estrema chiarezza"

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Scopriamo allora le scelte di Bollini per Italia Slovenia U19. Nel 4-3-3 del Commissario Tecnico degli azzurrini potrebbero essere confermate tutte le scelte operate contro la Germania, anche perché sono passati tre giorni e il tempo per recuperare c’è stato. In porta quindi dovrebbe esserci Mastrantonio; davanti a lui una linea difensiva nella quale Stivanello e Filippo Mané sarebbero i due centrali, mentre sulla corsia destra agirebbe Kayode e il terzino sull’altro versante del campo sarebbe Regonesi. In mezzo al campo la regia di Faticanti, uno degli insostituibili di questa Italia U19; sulla mezzala destra ecco Pisilli, andato in gol nella partita di esordio contro la Germania, dall’altra parte invece Bollini dovrebbe confermare la fiducia in Lipani. Davanti, sia Samuele Vignato che Raimondo sono delle alternative di lusso per il tridente; da vedere se almeno uno dei due sarà in campo oggi contro la Slovenia, altrimenti conferma per i tre che hanno giocato dall’inizio mercoledì e cioè D’Andrea a destra, Pio Esposito come attaccante centrale e Hasa che partirebbe largo a sinistra.

MADRI IN CARCERE/ Una polemica strumentale: i figli stanno con le mamme (borseggiatrici) in case protette

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SLOVENIA U19: IL TABELLINO

ITALIA U19 (4-3-3): Mastrantonio; Kayode, Stivanello, F. Mané, Regonesi; Pisilli, Faticanti, Lipani; D’Andrea, Pio Esposito, Hasa. Allenatore: Alberto Bollini











© RIPRODUZIONE RISERVATA