Probabili formazioni Italia Spagna/ Quote: dubbi per Mancini in attacco

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Italia Spagna ci accompagnano verso la semifinale di Nations League 2021 che stasera vivremo a San Siro, una sorta di “replica” della recente semifinale degli Europei, che naturalmente speriamo possa avere lo stesso epilogo, con gli Azzurri che tre mesi fa a Wembley avevano superato ai calci di rigore le Furie Rosse sulla strada del titolo europeo. Adesso ci attende un’altra sfida affascinante, anche se la Nations League non ha lo stesso blasone.

Italia Spagna vedrà Roberto Mancini desideroso di proseguire uno splendido periodo per allungare la striscia record e tentare di vincere due titoli nello stesso anno, di cui questo sarebbe in casa; Luis Enrique proverà invece a vendicare quella bruciante eliminazione. Per il momento, possiamo naturalmente scoprire quali potrebbero essere le scelte dei due commissari tecnici circa le probabili formazioni di Italia Spagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Italia Spagna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli Azzurri partono leggermente favoriti, magari anche grazie al fattore campo: il segno 1 è infatti quotato a 2,35. Si sale poi a quota 3,15 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,25 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

LE SCELTE DI MANCINI

Sarà un 4-3-3 quello di Roberto Mancini nelle probabili formazioni di Italia Spagna. In difesa Di Lorenzo a destra ed Emerson Palmieri a sinistra sono favoriti per giocare da terzini con l’inossidabile coppia centrale formata da Bonucci e Chiellini a protezione di Gigio Donnarumma. A centrocampo invece qualcosa potrebbe cambiare, perché Lorenzo Pellegrini attraversa uno straordinario periodo di forma e avrà anche la motivazione in più di chi all’Europeo non aveva potuto esserci. In vantaggio resta comunque il trio formato da Barella, Jorginho e Verratti, senza dimenticare anche Locatelli.

Infine ecco l’attacco, dove mancherà sicuramente Immobile e allora Mancini potrebbe spostare in mezzo Chiesa con l’inserimento di Berardi a destra. A sinistra è confermato Lorenzo Insigne, attenzione però alle candidature di Kean (ovviamente da prima punta con Chiesa risposato in fascia) oppure Bernardeschi, che potrebbe agire sia da ala sia da “falso 9”.

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Sul fronte iberico, dobbiamo osservare che nelle probabili formazioni di Italia Spagna il c.t. Luis Enrique deve fare a meno di alcuni giocatori: spiccano le assenze di Pedri e Morata, oltre ovviamente a quella di Sergio Ramos. In porta, il CT della Roja dovrebbe nuovamente puntare su Unai Simon, già titolare agli Europei; dovremmo vedere poi Azpilicueta e Marcos Alonso come terzini titolari, in mezzo invece è sicuro del posto Laporte e dunque si apre il solito ballottaggio Eric Garcia-Pau Torres, con il primo che nonostante le difficoltà del Barcellona è favorito per la maglia da secondo difensore centrale.

In mezzo al campo c’è sempre Busquets a fare da perno; con lui quasi certa la presenza di Koke, mentre l’altra mezzala potrebbe essere a sorpresa il baby Gavi, ma resta apertissimo il ballottaggio a tre con Rodri e Mikel Merino. Davanti, Ferran Torres oppure Oyarzabal saranno schierati da finto centravanti come già accaduto agli Europei in assenza di Morata; l’altro giocherà invece da esterno, mentre l’altra ala potrebbe essere Yeremi Pino anche oppure Sarabia, che è il favorito per la maglia da titolare.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson P.; Barella, Jorginho, Verratti; D. Berardi, F. Chiesa, L. Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Rodri, Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. All. Luis Enrique.



