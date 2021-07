Probabili formazioni Italia Spagna/ Quote: qualche dubbio per Luis Enrique

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Le probabili formazioni di Italia Spagna ci accompagneranno oggi per tutto il giorno in un’attesa che crescerà sempre più verso la semifinale degli Europei 2020 che si giocherà sul meraviglioso palcoscenico dello stadio di Wembley, a Londra. Partita di grande fascino, le mosse di Roberto Mancini e Luis Enrique naturalmente attirano l’attenzione di tifosi e appassionati. L’Italia ci arriva benissimo, perché finora ha sempre vinto e per di più con un gioco che ha convinto tutti (anche all’estero), come gli Azzurri hanno dimostrato anche venerdì sera nella vittoria contro il Belgio ai quarti di finale.

Più fatica per la Spagna: le Furie Rosse hanno pareggiato due partite nella fase a gironi, sono andate due volte ai supplementari e ai quarti hanno avuto bisogno dei calci di rigore per piegare la Svizzera. Tutto questo per dare un quadro della situazione finora: adesso però scopriamo quali sono le notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Italia Spagna.

PRONOSTICO E QUOTE

Ricordiamo nel frattempo il pronostico su Italia Spagna in base alle quote dell’agenzia Snai. L’Italia potrebbe essere favorita: possiamo infatti notare che il segno 1 è quotato a 2,45, poi si sale in caso di segno X per il pareggio fino a quota 3,20, mentre ci sarà una quotazione di 3,10 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di vittoria della Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SPAGNA

LE SCELTE DI MANCINI

Nelle probabili formazioni di Italia Spagna possiamo dire che Roberto Mancini ha ottime certezze e dovrebbe confermare per intero i titolari della vittoria contro il Belgio, purtroppo con l’eccezione dell’assenza di Spinazzola. Al suo posto dovrebbe dunque giocare Emerson Palmieri come terzino sinistro, mentre a destra sarà verosimilmente confermato Di Lorenzo, che pure ha sofferto Doku. Chiellini va gestito e Bonucci si trascina qualche acciacco, ma i due veterani dovrebbero essere regolarmente in campo dal primo minuto nella coppia centrale davanti a Gigio Donnarumma. Anche a centrocampo dovrebbe essere tutto chiaro, con il trio formato da Barella, Jorginho e Verratti favorito dal primo minuto, anche se come sappiamo le alternative non mancano, a cominciare da Locatelli. In attacco è intoccabile Insigne a sinistra, a destra Chiesa è favorito su Berardi mentre come centravanti avremo ancora una volta dal primo minuto Immobile, anche perché Belotti ha qualche problemino fisico.

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Modulo 4-3-3 anche per Luis Enrique, dunque dal punto di vista tattico nelle probabili formazioni di Italia Spagna avremo assetti speculari. La difesa delle Furie Rosse però non convince del tutto e c’è ancora qualche dubbio. In porta adesso il titolare è Unai Simón; in difesa dovremmo vedere Azpilicueta a destra, poi la coppia centrale formata da Garcia e dal “francese” Laporte, anche se non è da escludere l’accentramento di Azpilicueta con l’inserimento di Llorente a destra, infine è senza dubbio tra i titolari il veterano Jordi Alba, che agirà da terzino sinistro. A centrocampo invece dovremmo vedere Koke e il giovanissimo Pedri come mezzali al fianco di un altro dei veterani superstiti, cioè Busquets; infine il tridente dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Ferran Torres, Morata (per il quale pende sempre la staffetta con Gerard Moreno) e Dani Olmo, considerato l’infortunio di Sarabia, che altrimenti sarebbe stato titolare quasi certamente.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique.



