Probabili formazioni Italia Spagna U21/ Quote, i big subito in campo? (Europei U21)

Studiamo le probabili formazioni di Italia Spagna Under 21, la partita che alle ore 21:00 di domenica 16 giugno, presso il Dall’Ara di Bologna, apre ufficialmente il cammino della nostra nazionale agli Europei U21 2019. Siamo i padroni di casa, e puntiamo a vincere un titolo che manca da 15 anni: Gigi Di Biagio può contare su un gruppo nel quale, forse per la prima volta dopo tanto tempo, ci sono calciatori che sono già presenze fisse non solo in Serie A, ma anche e soprattutto nella nazionale maggiore e che dunque hanno acquisito esperienza internazionale. Potrebbe essere la volta buona dunque, ma naturalmente dovremo stare attenti alle Furie Rosse che sono la nostra bestia nera e che, anche se non hanno forse una rosa tra le più forti di sempre, si presentano qui con tanta qualità. Vediamo allora in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Italia Spagna U21.

Secondo la Snai, che ha fornito le quote per scommettere su Italia Spagna U21, gli azzurrini non sono favoriti: c’è comunque grande equilibrio sulla carta, perchè il segno 1 per la nostra vittoria vale 2,95 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2,40 che è stato assegnato alle Furie Rosse, per il cui successo dovrete ovviamente puntare sul segno 2. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,10 volte quanto investito con questo bookmaker.

I DUBBI DI BIAGIO

Il grande dubbio di Di Biagio per Italia Spagna U21 riguarda i “big”: tecnicamente dovremmo vederli in campo per quanto possibile, anche se raramente hanno giocato nella nazionale maggiore. Ad ogni modo per esempio Gianluca Mancini potrebbe fare il terzino destro (in ballottaggio con Adjapong) lasciando così Romagna e Alessandro Bastoni a protezione di Audero, a sinistra giocherà invece Giuseppe Pezzella e la difesa è formata. A centrocampo ci sono i ballottaggi più aperti: Tonali dovrebbe essere il playmaker ma poi tra Barella, Lorenzo Pellegrini e Zaniolo, che può fare anche l’esterno offensivo, è grande battaglia per i due posti sulle mezzali. Azzardando, potremmo ipotizzare i primi due favoriti; Zaniolo allora potrebbe essere dirottato sull’esterno sinistro in attacco, anche perchè Kean non è al top della condizione e andrebbe in panchina, con Cutrone nel ruolo di prima punta e Federico Chiesa che ovviamente giocherà come esterno destro. Da valutare ovviamente Locatelli, Murgia e Mandragora, titolarissimi nella gestione Di Biagio.

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Luis De La Fuente dovrebbe affrontare Italia Spagna U21 con un 4-2-3-1 che può diventare 4-3-3: dipenderà soprattutto dalla posizione di Fornals, che eventualmente può fare la mezzala aggiunta e lasciare così i due esterni offensivi al fianco della prima punta. Che dovrebbe essere Borja Mayoral, mentre Soler e Oyarzabal si occuperanno di battere le corsie laterali. A centrocampo Fabian Ruiz sarà di fatto il regista di queste Furie Rosse, al suo fianco gioca un calciatore già affermato come Mikel Merino; rispetto a qualche anno fa c’è forse meno esperienza in mezzo al campo ma la qualità è sempre alta, così come in difesa dove Junior Firpo, che agirà a sinistra, è già un importante e interessante uomo mercato. Dall’altra parte dovrebbe agire Maffeo; in mezzo invece la coppia a protezione del portiere sarà formata da Meré e Unai Nunez, tra i pali invece ci sarà Sivera.

ITALIA U21 (4-3-3): Audero; G. Mancini, A. Bastoni, Romagna, Giu. Pezzella; Lo. Pellegrini, Tonali, Barella; F. Chiesa, Cutrone, Zaniolo

A disposizione: Meret, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Calabresi, Dimarco, Mandragora, Locatelli, Murgia, Orsolini, Kean, F. Bonazzoli

Allenatore: Luigi Di Biagio

SPAGNA U21 (4-3-3): Sivera; Maffeo, Meré, Unai Nunez, Firpo; Merino, Fabian Ruiz; C. Soler, Fornals, Oyazarzabal; Borja Mayoral

A disposizione: 1 Simon, J. Soriano, Guerrero, Martin, Zubeldia, Roca, Cheick Diop, Brais Mendez, Pedraza, Mir, Mboula

Allenatore: Luis De La Fuente



