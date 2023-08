Probabili formazioni Italia Sudafrica donne/ Diretta tv: difesa invariata (Mondiali calcio, 1 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SUDAFRICA DONNE: CHI GIOCA A WELLINGTON?

Le probabili formazioni di Italia Sudafrica donne ci conducono a parlare della partita valida per la terza giornata del gruppo G, naturalmente ai Mondiali calcio femminile 2023: dalle ore 9:00 di mercoledì 2 agosto si decide tutto, per non avere problemi di calcoli sulla differenza reti (e sarebbe eliminazione, visto che siamo in netto svantaggio e non ci miglioreremmo) le azzurre devono vincere e prendersi il secondo posto nel girone, dopo lo 0-5 subito dalla Svezia serve immediato riscatto per mostrare anche psicologicamente che il nostro Mondiale può proseguire e soprattutto prendere una piega totalmente diversa.

Il Sudafrica avrebbe potuto puntare sul pareggio e appunto la differenza reti, ma dopo aver messo paura alla Svezia questa nazionale ha scialacquato un vantaggio di due gol, a un quarto d’ora dal termine, contro l’Argentina e così adesso è costretta a vincere per passare il turno, sperando che le sudamericane non facciano altrettanto. Staremo a vedere, le azzurre sono favorite ma l’aspetto mentale può contare parecchio e il Sudafrica ha ben poco da perdere rispetto a noi; ora, aspettando che arrivi mercoledì mattina, proviamo a fare qualche rapida analisi sulle scelte operate da Milena Bertolini leggendo insieme le probabili formazioni di Italia Sudafrica donne.

DIRETTA ITALIA SUDAFRICA DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta la diretta tv di Italia Sudafrica donne sarà garantita dalla televisione di stato: nello specifico il canale che trasmette le partite della nostra nazionale ai Mondiali calcio femminile è Rai Uno. Appuntamento in chiaro per tutti, con approfondimenti da studio prima, durante e dopo il match; in caso non possiate mettervi davanti a un televisore sarà comunque possibile attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie al sito di Rai Play o alla relativa app, installabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SUDAFRICA DONNE

I DUBBI DI BERTOLINI

Per Italia Sudafrica donne Milena Bertolini ha in mente una sorta di 4-3-3, che resta il modulo di riferimento della nostra nazionale, ma con qualche variazione sul tema che nello specifico porterebbe le azzurre a giocare con un 4-4-2. Le certezze sono in difesa, salvo sorprese: Durante sarà sempre il portiere – in questi Mondiali calcio femminile 2023 ha scalzato Laura Giuliani – Linari e Salvai compongono la coppia centrale davanti a lei mentre il terzino destro sarà Di Guglielmo, con Boattin schierata sull’altro versante del campo. Poi, appunto, iniziano i punti di domanda: Giugliano e Caruso sono verosimilmente sicure di avere una maglia anche contro il Sudafrica.

La prima in cabina di regia e la seconda come una mezzala box to box, che però può giocare così oppure agire da riferimento centrale con due esterne che sarebbero, eventualmente, Bonansea sulla destra e una tra Greggi (buon ingresso contro la Svezia) e Cantore. A quel punto, davanti avremmo Beccari e Dragoni: quest’ultima a dire il vero sarebbe un centrocampista ma farebbe una sorta di lavoro di rifinitura. Tuttavia, è possibile che le due appena citate facciano spazio all’esperienza di Giacinti e Girelli: si tratta di vincere la partita, e dunque le veterane potrebbero essere parecchio utili.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SUDAFRICA DONNE: IL TABELLINO

ITALIA DONNE (4-4-2): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Cantore, Giugliano, Caruso, Bonansea; Girelli, Giacinti. Allenatore: Milena Bertolini











