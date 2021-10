Probabili formazioni Italia Svezia Under 21/ Quote: oggi gioca Piccoli?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA UNDER 21: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Italia Svezia Under 21 ci consentono di scoprire qualcosa in più circa la partita che oggi pomeriggio a Monza potrebbe avere un valore fondamentale nell’economia del girone F delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Si tratta infatti del primo scontro tra le formazioni ai vertici della classifica, per l’Italia del c.t. Nicolato un test molto importante.

Venerdì è arrivata la vittoria in Bosnia, certamente meritata anche se con qualche sofferenza di troppo nel finale, in precedenza l’Italia Under 21 aveva vinto anche contro Lussemburgo e Montenegro ed è dunque ancora a punteggio pieno, mentre la Svezia ha un punto in più, ma ha anche giocato una partita in più. Il sorpasso dunque avrebbe grande valore nella corsa verso la qualificazione, ma non sarà così facile da ottenere. Tutto questo premesso, scopriamo quali potrebbero essere le probabili formazioni di Italia Svezia Under 21.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo adesso uno sguardo anche al pronostico su Italia Svezia Under 21 in base alle quote dell’agenzia Snai. Azzurrini favoriti, il segno 1 è infatti quotato a 1,55 mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio della Svezia.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVEZIA UNDER 21

LE MOSSE DI NICOLATO

Nelle probabili formazioni di Italia Svezia Under 21, ecco che il c.t. Nicolato potrebbe confermare il 4-3-3 per gli Azzurrini. In assenza di Carnesecchi, in porta dovrebbe andare nuovamente Turati, che aveva cominciato male la partita ma nel finale è risultato decisivo contro la Bosnia; davanti a lui, ci aspettiamo Bellanova, Lovato, Okoli e Calafiori titolari in difesa. A centrocampo l’intoccabile Tonali, Salvatore Esposito e Rovella dovrebbero ottenere le tre maglie da titolare, mentre in attacco Piccoli potrebbe prendere il posto di Lucca al centro del tridente offensivo completato da Colombo e Vignato in qualità di esterni.

LE SCELTE DI ASBAGHI

Sul fronte svedese, ecco che il c.t. Asbaghi potrebbe confermare in blocco il 4-4-2 visto contro il Montenegro nella precedente uscita della Svezia Under 21: in porta andrà dunque Brolin, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Holm, Tolinsson, Vagic e Kahl. A centrocampo altra linea a quattro con Nygren, Gigovic, Hussein ed Elanga da destra a sinistra. Infine in attacco le due maglie da titolare dovrebbero essere assegnate a Sarr e Hajal.

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Sal. Esposito, Rovella; Colombo, Piccoli, Vignato. All. Nicolato.

SVEZIA (4-4-2): Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren, Gigovic, Hussein, Elanga; Sarr, Hajal. All. Asbaghi.



