Probabili formazioni Italia Svizzera U20/ Chi giocherà oggi?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U20: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Italia Svizzera U20 presentiamo la partita amichevole di oggi pomeriggio a Varese. Il cammino è verso i Mondiali U20 dell’anno prossimo, obiettivo finale degli Azzurrini del c.t. Carmine Nunziata, che si preparano sia attraverso le vere e proprie amichevoli come la partita di oggi sia con le partite per il Torneo 8 Nazioni, tra cui la bella vittoria ottenuta venerdì scorso in Portogallo.

Il nostro commissario tecnico Carmine Nunziata però naturalmente potrebbe essere ancora più libero di fare prove in una sfida che non ha alcuna “cornice” ufficiale, ecco perché il match allo stadio Franco Ossola della città lombarda potrebbe essere ancora più stuzzicante da questo punto di vista. Ecco perché adesso andiamo senza alcun ulteriore indugio a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Italia Svizzera U20 poche ore dalla partita.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA SVIZZERA U20: AZZURRINI, QUALE MODULO?

Diamo uno sguardo anche alle probabili formazioni di Italia Svizzera U20, ponendo come base di partenza i protagonisti della fresca vittoria in Portogallo, anche se come detto oggi potrebbe esserci maggiore libertà di testare novità verso i Mondiali Under 20, raggiunti con la semifinale agli scorsi Europei Under 19. Comunque, di base proviamo a indicare un modulo 4-3-1-2 con Zacchi in porta e davanti a lui i quattro difensori Zanotti, Coppola, Fontanarosa e Giovane.

A centrocampo i tre titolari per l’Italia U20 potrebbero essere di base Ndour, Degli Innocenti e Fabbian, infine in attacco indichiamo il trequartista Casadei alle spalle di Cerri e Ambrosino, anche se come detto molte sorprese potrebbero essere possibili, sia dall’inizio sia poi con le tante sostituzioni che sicuramente ci saranno nel corso della partita.

