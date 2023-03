Probabili formazioni Italia Ucraina U21/ Nicolato cambierà qualcosa?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Ucraina U21 ci presentano le scelte che i due allenatori potrebbero fare per la partita amichevole che avrà luogo questa sera allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, per gli Azzurrini del c.t. Paolo Nicolato di fatto l’ultimo banco di prova prima di ritrovarsi in estate per vivere gli Europei Under 21, in programma fra i mesi di giugno e luglio in Romania e in Georgia e validi anche come torneo di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Twitter, pubblicato online il codice sorgente/ Postato su GitHub: social avvia causa

L’Italia Under 21 torna quindi in campo per la seconda volta in pochi giorni, dopo aver giocato venerdì in Serbia ecco adesso l’appuntamento con l’Ucraina, che naturalmente si carica di significati che possono andare anche oltre lo sport, mandando un fondamentale messaggio di pace. Tornando all’aspetto agonistico, ricordiamo che l’Italia U21 ha dominato il proprio girone, chiuso nettamente davanti all’Irlanda per prendersi una qualificazione ampiamente meritata, ma naturalmente adesso si lavora per dare il massimo quando sarà più importante. Tutto questo premesso, ci sembra quindi doveroso dare spazio alle notizie sulle probabili formazioni di Italia Ucraina U21, anche se non sono tutte positive per quanto riguarda i nostri Azzurrini a causa di varie assenze.

Gene Gnocchi: "La donna della mia vita? Mia nonna"/ "Adesso faccio il toy boy"

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21

LE SCELTE DI NICOLATO

Per quanto riguarda le mosse del nostro c.t. Paolo Nicolato, ecco che le probabili formazioni di Italia Ucraina U21 devono fare i conti con numerosi assenti fra gli Azzurrini. Dobbiamo allora tenere in considerazione chi non ci sarà per schierare un modulo 4-3-3 che potrebbe offrirci i seguenti undici titolari per l’Italia Under 21: Caprile in porta; difesa a quattro con Bellanova, Okoli, Pirola e Udogie da destra a sinistra; a centrocampo invece si può ipotizzare un terzetto con Fagioli, Ricci e Bove titolari; infine puntiamo su Cancellieri come ala destra, Colombo centravanti e Baldanzi a sinistra per giocare dal primo minuto nell’attacco degli Azzurrini per l’amichevole di oggi in Serbia.

Liliana Resinovich/ Spunta testimonianza: "Un uomo con un sacco in spalla proprio..."

LE MOSSE DI ROTAN

Nelle probabili formazioni di Italia Ucraina U21 possiamo aggiungere qualcosa anche circa le possibili scelte del c.t. ospite Ruslan Rotan, che dovrebbe disporre invece i suoi ragazzi con il modulo 4-2-3-1: Kinareykin giocherà in porta, davanti a lui i due difensori centrali Slyusar e Yakuba mentre Kuzyk a destra e Lyakh a sinistra possono essere i terzini. A formare la coppia mediana ecco Bunchukov e Zhelizko; poi in attacco il trequartista centrale può essere Kulakovskyi (insidiato da Kucheryavyi), con le due ali Kashchuk a destra e Sigeev a sinistra. Nel ruolo di prima punta il CT ucraino dovrà infine decidere tra Krasnopir e Goncharuk.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21: IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Caprile; Bellanova, Okoli, Pirola, Udogie; Fagioli, Ricci, Bove; Cancellieri, Colombo, Baldanzi. All. Nicolato.

UCRAINA (4-2-3-1): Kinareykin; Kuzyk, Slyusar, Yakuba, Lyakh; Bunchukov, Zhelizko; Kashchuk, Kulakovskyi, Sigeev; Krasnopir. All. Rotan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA