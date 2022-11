Probabili formazioni Italia Ungheria U19/ Chi giocherà nella replica?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Ungheria U19 ci ricordano che questa mattina a Tirrenia tornerà in campo la nostra Nazionale Under 19 per la seconda partita amichevole contro i pari età dell’Ungheria Under 19, che mercoledì pomeriggio a Coverciano sono stati sconfitti per 3-0 al termine di una prestazione sicuramente positiva per l’Italia. Un’occasione utile per continuare a crescere, per il c.t. dell’Italia U19 Alberto Bollini questi due test arrivano in un periodo davvero particolare, dopo che a settembre l’Italia Under 19 ha affrontato con esiti agrodolci la prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Sono arrivate due vittorie dopo aver perso all’esordio in maniera beffarda contro l’Estonia: gli Azzurrini non sanno ancora se troveranno posto nella fase Elite, perché ci qualificheremmo eventualmente solo come migliore terza nonostante 6 punti in tre partite. In ogni caso, per il c.t. Bollini sono preziosi giorni di lavoro tra Coverciano e Tirrenia, allora adesso analizziamo le probabili formazioni di Italia Ungheria U19 per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Ungheria U19 è difficile, anche perché per il c.t. Alberto Bollini si tratta di due amichevoli consecutive contro la stessa avversaria, con scelte che sicuramente cambieranno per dare spazio a tutti. Per la partita di mercoledì c’era stato il modulo 4-3-3 per l’Italia Under 19 con Mastrantonio portiere (stavolta toccherà a Bagnolini?) e una difesa a quattro con Missori a destra, Chiarodia e Dellavalle centrali e Favasuli a sinistra. Vedremo se ci saranno cambi di titolari e magari anche di modulo, dal momento che per il match di mercoledì si parlava anche di un possibile modulo 3-4-1-2.

In mezzo al campo segnaliamo l’assenza di Faticanti e mercoledì avevano giocato dal primo minuto Lipani, Amatucci e Ignacchiti, scalpitano altri nomi come Di Maggio e Pagano. Qualche metro più avanti, Hasa dovrebbe essere confermato e giocare come trequartista dopo la doppietta di mercoledì; con lui erano stati titolari Mancini e D’Andrea, ma è facile immaginare che oggi a Tirreniapossa esserci molto spazio per Raimondo e Vignato.











