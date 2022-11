Probabili formazioni Italia Ungheria U19/ Chi giocherà oggi?

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA U19: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Italia Ungheria U19 ci ricordano che oggi pomeriggio a Coverciano tornerà in campo la nostra Nazionale Under 19, che nel giro di pochi giorni affronterà due partite amichevoli, sempre contro i pari età dell’Ungheria Under 19 e sempre in casa. Un’occasione utile per continuare a crescere, per il c.t. dell’Italia U19 Alberto Bollini saranno due test nei quali potrà anche sperimentare novità rispetto a settembre, quando l’Italia Under 19 ha affrontato la prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Sono arrivate due vittorie dopo aver perso all’esordio: gli azzurrini possono ancora passare alla fase Elite ma lo scopriranno solo più avanti, perché si deve ancora definire il quadro delle partite e noi nel caso ci qualificheremmo come miglior terza. In ogni caso, per il c.t. Bollini saranno preziosi giorni di lavoro a Coverciano, allora adesso analizziamo le probabili formazioni di Italia Ungheria U19 per quanto concerne gli Azzurrini.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UNGHERIA U19

LE SCELTE DI BOLLINI

Parlare delle probabili formazioni di Italia Ungheria U19 è difficile, anche perché per il c.t. Alberto Bollini si tratterà di due amichevoli consecutive contro la stessa avversaria, con scelte che sicuramente cambieranno per dare spazio a tutti. Per la partita di oggi possiamo comunque puntare sul modulo 3-4-1-2 per l’Italia Under 19 con Bagnolini portiere e una difesa a tre con Chiarodia, Dellavalle e Guarino schierati in linea. I due esterni potrebbero invece essere Missori a destra e Kayode sul versante mancino.

In mezzo al campo segnaliamo l’assenza di Faticanti e il tandem di mediani dovrebbe vedere titolari Lipani e uno tra Di Maggio e Ignacchiti. Qualche metro più avanti, Hasa dovrebbe giocare come trequartista; davanti a lui si potrebbe ricomporre il tandem formato da Raimondo e Tommaso Mancini, ma hanno speranze anche Accornero e soprattutto D’Andrea che infatti si sta ritagliando uno spazio importante anche nella prima squadra del Sassuolo.

