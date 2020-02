Probabili formazioni Juventus Brescia/ Quote: tridente di lusso? (Serie A)

Juventus Brescia si gioca alle ore 15.00: le due formazioni scenderanno in campo per la partita di Serie A che sulla carta non dovrebbe avere storia, considerata l’enorme differenza in classifica fra i bianconeri di Maurizio Sarri e le Rondinelle di Diego Lopez. La Juventus però è obbligata a vincere: dopo la brutta sconfitta di Verona, un passo falso casalingo contro il Brescia sarebbe davvero pesante per i campioni d’Italia. Vedremo se i lombardi saranno in grado di approfittarne: il pareggio contro l’Udinese ha mosso la classifica, ma al Brescia servirà molto di più per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Di certo gli spunti non mancano: scopriamo allora subito le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Brescia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Brescia in base alle quote proposte dall’agenzia Snai. I bianconeri logicamente partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1,17, mentre poi si sale fino a 7,00 in caso di segno X per il pareggio e infine addirittura a 16,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di impresa del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BRESCIA

LE MOSSE DI SARRI

Per Maurizio Sarri ci sono diverse assenze nelle probabili formazioni di Juventus Brescia, partita nella quale comunque si potrebbe osare il tridente di lusso, con Dybala dunque trequartista alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo nel 4-3-1-2 bianconero, anche se non è da escludere che sia Ramsey ad agire sulla trequarti, al posto di Dybala oppure con la Joya più avanti ai danni di Higuain. Per il resto tutto dovrebbe essere abbastanza definito, anche per carenza di alternative: a centrocampo l’ormai solito ballottaggio fra Rabiot e Matuidi per completare la mediana con Bentancur e Pjanic; in difesa invece la linea a quattro davanti a Szczesny dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro.

LE SCELTE DI LOPEZ

La situazione per Diego Lopez è altrettanto grave, perché per le probabili formazioni di Juventus Brescia rischiano di pesare tantissimo alcuni acciaccati, considerata anche la difficoltà della partita. Ad esempio in mediana ci si potrebbe affidare a Viviani piuttosto che a Tonali in cabina di regia, fermo restando che le due mezzali saranno Bisoli e Tonali. Non pochi dubbi anche in attacco, dove Balotelli sembra essere l’unica certezza anche a causa dei problemi di Torregrossa: con Mario potrebbero giocare Spalek come trequartista più Ayé, ma queste due maglie sono ancora entrambe da assegnare. Infine in difesa c’è da sciogliere il dubbio tra Martella e Mateju come terzino sinistra per completare la linea a quattro davanti a Joronen, per il resto formata da Sabelli, Chancellor e Cistana.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Danilo, Matuidi, Ramsey.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Douglas Costa, Khedira, Chiellini, Demiral, Bernardeschi.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Bisoli, Viviani, Dessena; Spalek; Ayé, Balotelli. All. Lopez.

A disposizione: Alfonso, Mangraviti, Mateju, Gastaldello, Zmrhal, Ndoj, Bjarnason, Romulo, Skrabb, Donnarumma.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Tonali, Torregrossa.



