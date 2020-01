Probabili formazioni Juventus Cagliari/ Quote: Rabiot sarà titolare? (Serie A)

Juventus Cagliari si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15.00: partita interessante fra i campioni d’Italia in carica e la rivelazione dell’attuale campionato di Serie A, anche se entrambe le formazioni cercheranno il riscatto dopo avere chiuso male il 2019, la Juventus sconfitta in Supercoppa Italiana e il Cagliari che ha perso sul campo dell’Udinese. Per i rossoblù naturalmente l’impresa non sarà semplice, vedremo se i sardi sapranno rallentare la marcia bianconera oppure se l’epilogo sarà quello più scontato. Allora adesso andiamo ad analizzare senza indugio quali siano le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Cagliari a poche ore dal via di questa partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per Juventus Cagliari secondo l’agenzia Snai. I padroni di casa partono logicamente molto favoriti: il segno 1 è quotato a 1,25, mentre poi si sale già a 6,00 in caso di segno X e poi fino a ben 11,00 volte la posta in palio in caso di vittoria esterna del Cagliari per chi avrà creduto nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CAGLIARI

I DUBBI DI SARRI

Lo squalificato Bentancur sarà per Maurizio Sarri l’assenza di spicco nelle probabili formazioni di Juventus Cagliari. L’allenatore potrebbe scegliere Rabiot in mediana; si apre però un ballottaggio con Ramsey, che può comunque anche scalare sulla mezzala, dal momento che in attacco potrebbe esserci la conferma del tridente di lusso con Dybala a supporto di Higuain e Cristiano Ronaldo, con Bernardeschi alternativa se si sceglierà un assetto meno estremo. Anche Emre Can è un’alternativa per il centrocampo, anche se è indietro nelle gerarchie di Sarri, mentre Pjanic e Matuidi sono le due certezze. In difesa invece bisognerà valutare De Ligt, che ancora una volta sarà insidiato da Demiral che ultimamente ha trovato molto spazio e dunque potrebbe affiancare Bonucci al centro dello schieramento davanti a Szczesny; infine Cuadrado e Alex Sandro sono i favoriti come terzini, il colombiano naturalmente a destra e il brasiliano sulla fascia sinistra.

LE SCELTE DI MARAN

Sulla sponda sarda delle probabili formazioni di Juventus Cagliari, il mister Rolando Maran deve fare a meno dello squalificato Pisacane e in difesa per di più ci sono anche alcuni acciaccati, di conseguenza ci sarà da aspettare fino all’ultimo minuto per le scelte definitive. Le certezze sono che in porta torna finalmente Olsen dopo le quattro giornate di squalifica; poi Klavan, Faragò e presumibilmente anche Luca Pellegrini, favorito a sinistra su Lykogiannis. D’altro canto a centrocampo dovrebbero esserci solo conferme, dunque avremo la regia di Cigarini con Nandez e Rog che saranno ai suoi lati in qualità di mezzali. Certezze anche in attacco per il Cagliari e per il suo allenatore: come trequartista ci sarà Nainggolan, davanti a lui come sempre agiranno Joao Pedro e Giovanni Simeone nel tandem offensivo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Emre Can, Portanova, Ramsey, Bernardeschi, Pjaca, Douglas Costa.

Squalificati: Bentancur.

Indisponibili: Chiellini, Khedira.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Cacciatore, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.

A disposizione: Rafael, Faragò, Mattiello, Walukiewicz, Pinna, Lykogiannis, Deiola, Oliva, Ionita, Birsa, Ragatzu, Cerri.

Squalificati: Pisacane.

Indisponibili: Cragno, Castro, Pavoletti.



