PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI/ Quote: Caputo e Destro fuori causa (Serie A, oggi 27 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: GLI ASSENTI

Nelle probabili formazioni di Juventus Empoli, vediamo insieme gli assenti illustri di questa sfida. Per i bianconeri, due giocatori saranno assenti per via di una squalifica. Pogba non sarà disponibile a seguito della sua positività al doping, mentre Fagioli sarà fuori per motivi legati a un coinvolgimento in un caso di calcioscommesse. Inoltre la Vecchia Signora dovrà fare i conti con gli infortunati. De Sciglio sarà fuori per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Anche Rabiot è in dubbio, affetto da un affaticamento al polpaccio.

Per l’Empoli, diversi giocatori saranno indisponibili per varie ragioni. Guarino non sarà della partita a causa di un problema muscolare, mentre Ebuehi non potrà scendere in campo a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Pezzella è in fase di recupero da una frattura al malleolo peroneale destro, con il rientro programmato entro la fine di gennaio. Caputo è in dubbio a causa di un problema alla caviglia, e Destro sarà assente per un risentimento muscolare all’adduttore. Mentre Bastoni è in dubbio a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, con la sua convocazione contro la Juventus ancora da valutare. (agg. Gianmarco Mannara)

CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Empoli entriamo nel clima della partita che si giocherà oggi all’Allianz Stadium per la ventiduesima giornata di Serie A. Sappiamo bene la particolarità del calendario in questo momento, Massimiliano Allegri potrebbe approfittarne per salire a +4 sull’Inter, sebbene con due partite in più (fino a domani sera): al di là di questi calcoli, la Juventus naturalmente deve vincere una partita sulla carta molto favorevole, confermando i progressi mostrati anche in termini di dominio del match con gli ultimi due 3-0 consecutivi, dopo tanti successi “di corto muso”.

Missione naturalmente difficilissima per gli ospiti dell’Empoli di mister Davide Nicola, che però sembra avere dato una bella scossa ai suoi nuovi giocatori, che hanno risposto vincendo per 3-0 contro il Monza settimana scorsa. Certo, stavolta la difficoltà della sfida sarà decisamente più alta, tuttavia l’Empoli non avrà nulla da perdere in casa della Juventus ed anzi un nuovo risultato positivo potrebbe valere la svolta all’intera stagione, sopratutto dal punto di vista psicologico. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Juventus Empoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Juventus Empoli, che vede comprensibilmente favoriti i padroni di casa bianconeri. Di conseguenza, il segno 1 è quotato a 1,28, mentre poi si sale a quota 5,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 2 qualora stasera l’Empoli facesse il colpaccio allo Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Empoli ci parlano di un Allegri naturalmente intenzionato a confermare il modulo 3-5-2, che è ormai abituale per i bianconeri. In porta ci sarà ancora una volta Szczesny, protetto dalla difesa a tre formata da Gatti, Bremer e Danilo; come esterno destro è nettamente favorito Cambiaso, anche se c’è pure l’opzione legata a Weah, il cui connazionale McKennie agirà invece insieme al regista Locatelli e Miretti nel cuore della mediana bianconera, infine completata da Kostic a sinistra; tutto insomma secondo logica, compresa la maglia da centravanti per un Vlahovic in grande forma, che sarà affiancato da Yildiz, che dovrebbe essere nettamente favorito su Milik per l’ultima maglia disponibile.

LE SCELTE DI NICOLA

Sul fronte toscano, le probabili formazioni di Juventus Empoli ci dicono che mister Nicola dovrebbe schierare i suoi ragazzi secondo un modulo 3-5-2 speculare a quello dei padroni di casa. Quanto ai possibili undici titolari, cominciamo da Caprile in porta, protetto dalla difesa a tre composta da Ismajli, Walukiewicz e Luperto; folto reparto a cinque invece a centrocampo, aperto da Bereszynski a destra, poi ecco Zurkowski reduce dalla tripletta contro il Monza, Grassi ed infine Marin e l’esterno sinistro Gyasi, che però sono ancora in bilico a causa della concorrenza rispettivamente di Maleh e Cacace; in attacco invece pesano naturalmente le assenze degli infortunati Caputo e Destro, per cui il tandem titolare dell’Empoli dovrebbe essere formato da Cerri e Cambiaghi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. All. Nicola.











