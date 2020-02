Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv: Pjanic in dubbio alla vigilia

Domani, domenica 2 febbraio 2020, la 22^ giornata della Serie A si aprirà solo alle ore 12.30 con la sfida tra Juventus e Fiorentina, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di conoscere le mosse del gigiliato Iachini, di nuovo impegnato contro una big, dopo lo sfortunato turno vissuto in settimana in Coppa Italia. Il tecnico della Viola infatti dovrà domani sfidare la capolista Juventus, pure dovendo fare i conti con alcune defezioni importanti, dagli squalificati Milenkovic e Caceres, fino agli acciaccati Catrovilli e Boateng. Pure Sarri dovrà fare volta attenzione a gestite i suoi in questa sfida all’Allianz Stadium. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv sul canale DAZN1, che fa parte della televisione satellitare (numero 209 del decoder) e sarà visibile anche agli abbonati Sky, secondo un accordo attivo da questa stagione. In alternativa ovviamente resta valida l’opzione della diretta streaming video, vale a dire attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI SARRI

Per la 22^ giornata di Campionato, Sarri non si discosterà dal classico 4-3-1-2 per disegnare le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, ma pure dovrà fare attenzione a Pjanic, ancora in dubbio: in caso di forfait del regista però domani sarà pronto Rodrigo Bentancur, accompagnato in mediana da Rabiot. e Matuidi. Sono poi maglie già consegnate in difesa, dove toccherà ancora a De Ligt e Bonucci giocare al centro del reparto, con Cuadrado e Alex Sandro ai lati. Anche nell’attacco dello schieramento biancorosso non ci attendiamo grandi sorprese: in avanti non mancheranno Ronaldo (unico in gol col Napoli pochi giorni fa) e Dybala, con Ramsey convocato sulla trequarti

LE SCELTE DI IACHINI

Sarà invece il 3-5-2 il modulo di riferimento di Iachini per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, dove pure in attacco i tifosi riabbracceranno Cutrone, in coppia con Chiesa, rimasto in panchina in settimana nella sfida di Coppa Italia. Per la mediana inoltre il tecnico della viola punta molto su recupero di Castrovilli (ma in alternativa c’è Badelj) che con Dalbert agirà a destra; nel reparto vi sarà pure spazio per Pulgar, Benassi e Lirola. E’ poi emergenza in difesa per i gigliati: oltre al capitano Pezzella, Iachini dovrà per forza di cose concedere la maglia da titolare a Ceccherini e Venuti. Dragowski sarà fedele tra i pali.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci; 12 A Sandro; 25 Rabiot, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 23 Venuti, 20 Pezzella, 17 Ceccherini; 21 Lirola, 78 Pulgar, 24 Benassi, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 63 Cutrone All. Iachini



