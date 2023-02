Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv: Vlahovic con Di Maria (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 12 febbraio, valida per la 22^ giornata di Serie A 2022-2023: grande rivalità all’Allianz Stadium, ma anche match molto delicato per i bianconeri che, fortissimamente condizionati dai 15 punti di penalizzazione, provano a remare verso le posizioni europee (a questo punto forse solo la Conference League) e intanto hanno battuto un colpo con il 3-0 dell’Arechi, nel quale Vlahovic (anche grande ex domani) è finalmente tornato al gol.

La Fiorentina invece è reduce dall’ennesima delusione: sconfitta in casa dal Bologna, la squadra viola si trova addirittura in tredicesima posizione e a questo punto l’Europa la può solo sognare, perché è davvero distante e anzi continuando di questo passo Vincenzo Italiano si dovrà soprattutto preoccupare delle zone calde della classifica. Mentre aspettiamo che arrivo domenica pomeriggio, proviamo come di consueto a fare la nostra valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Fiorentina sarà disponibile su Zona DAZN: il canale fa parte del pacchetto della piattaforma che ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Serie A, ma è visibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare che lo troveranno al numero 214 del loro decoder. In alternativa rimane valida la solita opzione della diretta streaming video, per tutti i clienti di DAZN, e dunque il match della 22^ giornata potrà essere seguito utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

I DUBBI DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri è costretto a cambiare in Juventus Fiorentina: l’ennesima tegola di questa stagione è l’infortunio di Miretti, dunque a centrocampo il titolare sarà Fagioli che andrà a completare una zona nevralgica nella quale troveranno spazio Locatelli (in regia) e Rabiot. A sinistra conferma per Kostic, sull’altro versante il dubbio riguarda due grandi ex come Federico Chiesa e Cuadrado ma anche De Sciglio, che però avendo giocato titolare a Salerno potrebbe iniziare dalla panchina contro la Fiorentina. Per il resto invece si va per le conferme: in difesa Bonucci è ancora acciaccato, Gatti potrebbe prendere il posto di Alex Sandro che però parte favorito per completare la solita linea tutta brasiliana con Danilo, nel frattempo diventato capitano, e Bremer. In porta naturalmente ci sarà Szczesny, Perin potrebbe comunque trovarsi a sfidare la Fiorentina se le due squadre arriveranno in finale di Coppa Italia (ma questo ovviamente lo scopriremo solo tra un po’).

LE SCELTE DI ITALIANO

Non inizia bene Juventus Fiorentina per Italiano, che deve fare i conti con le squalifiche di Igor e Mandragora: per la partita dell’Allianz Stadium torna dunque titolare Martinez Quarta che farà coppia in difesa con Milenkovic, poi due terzini che come sempre saranno Dodò e Biraghi e Pietro Terracciano tra i pali. Il modulo potrebbe anche essere un 4-1-4-1, almeno in partenza: Sofyan Amrabat schierato come mediano davanti alla difesa, due mezzali che alzano la loro posizione che dovrebbero essere Bonaventura e Barak, e dunque sulla stessa linea degli esterni che possono essere Nico Gonzalez a destra e Brekalo sull’altro versante, con Ikoné dunque che dovrebbe partire dalla panchina. Luka Jovic giocherà da prima punta: ha ritrovato il gol nei quarti di Coppa Italia ma in campionato continua a giostrare sotto rendimento, almeno per quanto riguarda il numero di reti che si sperava potesse garantire alla Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (4-1-4-1): P. Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; S. Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Brekalo; L. Jovic. Allenatore: Vincenzo Italiano











