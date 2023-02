Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Quote: dubbi tra grandi ex (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Fiorentina ci avviciniamo alla partita di oggi pomeriggio per la ventiduesima giornata di Serie A all’Allianz Stadium, match di grande tradizione ma anche una sorta di scontro diretto dal momento che i bianconeri si ritrovano a fare i conti con i 15 punti di penalizzazione che rischiano di portare la Juventus ad avere come obiettivo massimo la qualificazione per la Conference League (almeno tramite il campionato). Nello scorso turno c’è però stato un segnale di ripresa con il 3-0 in casa della Salernitana, dove si è sbloccato Vlahovic, che oggi sarà uno dei grandi ex.

La Fiorentina invece è reduce dall’ennesima delusione: sconfitta in casa dal Bologna nel derby dell’Appennino, la squadra viola è ancora in corsa su tre fronti ma il campionato sta riservando soprattutto delusioni a mister Vincenzo Italiano, il quale avrebbe dunque particolarmente bisogno di fare il colpo in una partita che a Firenze è sempre la più sentita dell’anno. I motivi d’interesse sono quindi davvero numerosi, avviciniamoci al fischio d’inizio leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche sul pronostico per Juventus Fiorentina, in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai: sono favoriti i padroni di casa bianconeri, il segno 1 è infatti quotato a 1,87 per il successo della Juventus, mentre in caso di vittoria esterna da parte della Fiorentina la quotazione per il segno 2 è pari a 4,25. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio rispetto agli altri due, infatti il segno X è proposto a 3,55.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Juventus Fiorentina cambierà qualcosa a centrocampo a causa dell’infortunio di Miretti, dunque titolare sarà Fagioli per completare la mediana con Locatelli in cabina di regia e Rabiot. A sinistra conferma per Kostic, attenzione invece a destra, dove c’è un dubbio che riguarda due grandi ex come Chiesa e Cuadrado ma anche De Sciglio. Per il resto invece si va per le conferme: in difesa Bonucci è ancora acciaccato, Gatti potrebbe prendere il posto di Alex Sandro che però parte favorito per completare la solita linea tutta brasiliana con Danilo e Bremer davanti alla porta di Szczesny, mentre in attacco naturalmente ci sarà il grande ex Vlahovic e al suo fianco l’iridato Di Maria.

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Juventus Fiorentina portano problemi a Vincenzo Italiano, che deve fare i conti con le squalifiche di Igor e Mandragora: in difesa tornerà dunque titolare Martinez Quarta in coppia con Milenkovic, mentre i due terzini come sempre saranno Dodò a destra e Biraghi a sinistra, con Terracciano tra i pali. Il modulo potrebbe essere un 4-1-4-1, con Amrabat nei panni del regista “basso” davanti alla difesa, due mezzali – che dovrebbero essere Bonaventura e Barak – sulla stessa linea degli esterni, verosimilmente Nico Gonzalez a destra e Brekalo a destra, con Ikoné che dovrebbe quindi partire dalla panchina. Infine la maglia da centravanti, che dovrebbe toccare a Luka Jovic nel confronto a distanza con Vlahovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Barak, Brekalo; Jovic. All. Italiano.











