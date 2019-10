Probabili formazioni Juventus Genoa/ Diretta tv, chi con Cristiano Ronaldo?

Juventus Genoa ci attende domani sera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo all’Allianz Stadium per la decima giornata di Serie A. Può essere interessante studiare le probabili formazioni di Juventus Genoa, perché i bianconeri cercano l’immediata ripartenza dopo il pareggio di sabato a Lecce, in una giornata nella quale comunque c’è stata una frenata da parte di molte big. Maurizio Sarri comunque vuole tornare a vincere e per farlo dovrà avere la meglio su un collega nuovo, quel Thiago Motta che ha debuttato da allenatore di una prima squadra vincendo sabato sera contro il Brescia, raccogliendo tre punti assai preziosi per il Grifone. Domani però l’esame sarà molto più difficile per i rossoblù, adesso invece è il momento per leggere le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Genoa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Juventus Genoa sarà garantita domani sera in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, per la precisione sul canale numero 201, cioè Sky Sport Uno. Sarà dunque riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, che sarà garantita tramite il servizio fornito da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Genoa spicca certamente il ritorno di Cristiano Ronaldo, che ha riposato contro il Lecce. Higuain non è al massimo dopo la ferita rimediata in Puglia, ecco dunque che Dybala dovrebbe essere ancora titolare e sarà data verosimilmente un’altra chance anche a Bernardeschi. Questo sarà possibile anche perché, a causa dell’assenza di Pjanic, Bentancur servirà a centrocampo, tra le due mezzali Khedira e Matuidi, entrambi rimasti a riposo (del tutto o quasi) sabato pomeriggio. Notizie molto interessanti anche in difesa, a partire da Buffon probabile titolare fra i pali. Ci sarà turnover nella coppia centrale e dunque uno tra De Ligt e Bonucci sarà sostituito da Demiral, infine Cuadrado agirà da terzino destro mentre a sinistra Alex Sandro sembra leggermente favorito su De Sciglio e Danilo, ma il ballottaggio resta apertissimo.

LE MOSSE DI THIAGO MOTTA

Molto interessanti anche le mosse di Thiago Motta nelle probabili formazioni di Juventus Genoa. Per la sua seconda uscita sulla panchina del Grifone, Motta dovrebbe proporre il 4-2-3-1, ma con diversi ballottaggi ancora aperti. In difesa Ghiglione e Biraschi si contendono la maglia da terzino destro al fianco di Romero, Zapata e Ankersen per completare il reparto a quattro davanti al portiere Radu. Idee chiare in mediana, dove agirà la coppia formata da Schone e Radovanovic, ci sono invece almeno un paio di dubbi in attacco. Prima punta Pinamonti, Kouamé agirà da esterno sinistro ma sono da assegnare gli altri due posti sulla trequarti, per i quali diamo favoriti Lerager e Pandev, ma con i vari Cassata, Agudelo e Gumus ancora in corsa per un posto da titolare.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, C. Ronaldo. All. Sarri.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, Douglas Costa, Pjanic.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Lerager, Pandev, Kouame; Pinamonti. All. Thiago Motta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pajac, Criscito, Favilli.



