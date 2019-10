Probabili formazioni Juventus Genoa/ Quote, Bentancur al posto di Pjanic (Serie A)

Si accenderà questa sera alle ore 21,00 tra le mura dell’Allianz Stadium la sfida tra Juventus e Genoa, valida per la 10^ giornata di Serie A e ora è tempo di prendere in esame le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. Certo c’è molta curiosità intorno alle mosse di Motta per le probabili formazioni di Juventus Genoa: questo è solo il secondo banco di prova per il nuovo allenatore dei liguri, ma arriva a pochissimi giorni dal suon esordio in rossoblù certo il tecnico ancora non ha avuto bene il tempo di conoscere i suoi giocatori. Di fatto vi sono ancora molti dubbi in casa dei grifoni, anche sui moduli. Saranno poi ben interessanti anche le scelte di Sarri, che certo dovrà fare attenzione ad attuare qualche turnover e tenere a riposo i giocatori fino ad oggi più utilizzati. Andiamo allora a controllare le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Juventus Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Tenendo conto anche del pronostico per il match della Serie A, ecco che non possiamo non dare alla Juventus il favore alla vigilia del fischio d’inizio. Anche il portale di scommesse snai per l’1×2 ha fissato a 1,27 il successo casalingo dei bianconeri, contro il 12,00 per la vittoria del Genoa: il pari vale invece 5,75.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE MOSSE DI SARRI

Per la sfida di questa sera della Serie A, Sarri sarà certo costretto a dare un po’ di riposo ad alcuni sui fedelissimi, ma non sempre sarà possibile farlo, specie in difesa. Nelle probabili formazioni di Juventus Genoa, fissato il 4-3-1-2, ecco che nel reparto arretrato potremmo vedere Buffon tra i pali, con davanti a se Cuadrado e aDanilo usati come esterni: al centro solo uno tra Bonucci e De Ligt riposerà e potrebbe essere il numero 19, che verrà quindi sostituito da Demiral o al massimo Rugani. In mediana mancherà poi di certo Pjanic, fermato da un guaio muscolare: toccherà a Bentancur non far sentire la mancanza dell’ex Roma, e con lui vedremo nel reparto anche Khedira e Matuidi, anche se le alternative non mancano. In attacco le maglie sono già state consegnate: sulla trequarti vedremo Bernardeschi visto che Ramsey è in forse, mentre per le due punte ci sarà spazio per il riposato Cristiano Ronaldo e Dybala (Higuain non è al top della condizione).

LE SCELTE DI MOTTA

Dovrebbe essere il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Thiago Motta per lo schieramento rossoblu delle probabili formazioni di Juventus Genoa, ma certo non possiamo escludere novità in merito: siamo solo agli inizi dell’avventura del tecnico ex Psg U19 in Liguria. Ecco che fissato lo schieramento questa sera in ogni caso dovrebbe essere Radu il titolare tra i pali: di fronte dunque non mancheranno i centrali Romero e Zapata e toccherà al duo Ghiglione-Ankersen agire ai alti, pure con Biraschi in cerca di spazio anche dal primo minuto. Per la mediana i primi nomi sono sempre quelli di Schone e Radovanovic, mentre potrebbe essere Pandev il titolare sulla trequarti: Lerager, Kouakme e Pinamonti (in prima punta) saranno le prime scelte di Motta in attacco.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 28 Demiral, 13 Danilo; 6 Khedira, 30 Bentacur, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri

GENOA (4-2-3-1): 97 Radu; 18 Ghiglione, 17 Romero, 2 Zapata, 32 Ankersen; 20 Schone, 21 Radovanovic; 8 Lerager, 19 Pandev, 11 Kouame: 99 Pinamonti All. Motta



