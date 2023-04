Probabili formazioni Juventus Inter/ Diretta tv: si va sul sicuro per il big-match

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Bisogna leggere le probabili formazioni di Juventus Inter per iniziare ad addentarci nel clima partita verso la grande sfida all’Allianz Stadium di Torino, il derby d’Italia che domani sera sarà la partita d’andata della semifinale della Coppa Italia sicuramente più affascinante, sentita e sulla carta anche più interessante tecnicamente. Qualunque sia il contesto, Juventus Inter non può mai essere una partita banale e stavolta l’incrocio tra bianconeri e nerazzurri potrebbe essere ulteriormente infiammata dalle forti e recenti polemiche nerazzurre circa la regolarità del gol di Kostic che ha dato la vittoria alla Juventus appena un paio di settimane fa a San Siro, dove invece si giocherà fra tre settimane per quanto riguarda la Coppa Italia.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

La Coppa Italia inoltre può essere uno snodo delicato per due squadre in corsa su tre fronti, considerando che l’Inter è ancora in Champions League e la Juventus vuole vincere l’Europa League. Ecco allora che aprile sarà un mese da nove partite in 30 giorni, di cui due derby d’Italia per rendere ancora più stuzzicante il programma di queste ricchissime settimane. L’Inter nei quarti di finale ha vinto il derby lombardo contro l’Atalanta a fine gennaio, la Juventus invece ha raggiunto le semifinali vincendo contro la Lazio per comporre il derby d’Italia. Non serve aggiungere altro: adesso bisogna dare spazio alle notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Inter.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

DIRETTA JUVENTUS INTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Inter sarà visibile domani sera in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente tasto 5 del telecomando, perché Mediaset detiene i diritti della Coppa Itali, inoltre ci sarà anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci dicono che naturalmente questa non sarà partita da sorprese. Per i bianconeri di mister Massimiliano Allegri schieriamo il 3-5-2 con il trio brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro davanti al portiere Szczesny; a centrocampo poi ipotizziamo Cuadrado come esterno destro, mentre Locatelli agirà in cabina di regia affiancato dalle due mezzali che saranno il rientrante Rabiot e magari uno tra Fagioli e Miretti, infine come esterno sinistro giocherà Kostic; quanto alla coppia d’attacco, dovrebbero essere Vlahovic e Di Maria i due titolari della Juventus là davanti.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

LE MOSSE DI INZAGHI

La risposta nerazzurra nelle probabili formazioni di Juventus Inter vedrà il mister Simone Inzaghi scegliere il suo classico (e speculare) modulo 3-5-2 nel quale davanti ad Onana dovrebbero giocare Darmian, Acerbi e Bastoni nella difesa a tre, con De Vrij possibile alternativa; a centrocampo ecco quindi Dumfries a destra, mentre l’infortunio di Calhanoglu impone naturalmente l’assetto con Brozovic regista più le mezzali Barella e Mkhitaryan, infine a sinistra è ancora favorito Gosens a causa dei recenti acciacchi di Dimarco. In attacco ecco che la certezza è Lautaro Martinez, affiancato da uno fra Lukaku e Dzeko, che sono ancora in ballottaggio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Fagioli, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA