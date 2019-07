Probabili formazioni Juventus Inter (ICC 2019)/ Quote: subito De Ligt e Godin?

Eccoci ancora a leggere le probabili formazioni di Juventus Inter, la partita di International Champions Cup 2019 che le due squadre giocano all’Olympic Sports Center di Nanchino, con calcio d’inizio alle ore 13:30 di mercoledì 24 luglio. Il derby d’Italia è affascinante anche se si tratta di una partita amichevole di fine luglio, con le rose ancora da definire e aggiustare in sede di calciomercato: l’avvento del grande ex bianconero Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ha naturalmente aumentato l’attesa per questa partita in ambito ufficiale e dunque questo sarà un primo antipasto assolutamente interessante, considerando soprattutto che anche i campioni d’Italia si devono svelare del tutto con il loro nuovo allenatore Maurizio Sarri, il primo dopo il grande ciclo di Massimiliano Allegri. Mettiamoci dunque comodi e stiamo a vedere in che modo le due squadre potrebbero presentarsi in campo a Nanchino, valutando nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Juventus Inter di International Champions Cup 2019 indicano nella squadra bianconera quella favorita: il segno 1 che identifica la sua vittoria vale infatti 1,80 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo a 3,70 per l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) e a 3,90 volte la puntata per il segno 2, sul quale dovrete scommettere per il successo della formazione nerazzurra.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI SARRI

Juventus Inter sarà affrontata da Sarri con il 4-3-3 consueto, e qualche cambio rispetto al ko contro il Tottenham: in porta dovrebbe andare Szczesny con Bonucci a fare coppia con De Ligt (Demiral è comunque a disposizione), poi la conferma di De Sciglio e Joao Cancelo da esterni perchè al momento non si può fare altro. A centrocampo comanda sempre Pjanic, mentre al fianco del bosniaco sulle mezzali potremmo vedere una maglia da titolare per Rabiot che giocherebbe con uno tra Emre Can e Matuidi, a meno che l’allenatore bianconero non voglia dare campo a uno dei suoi giovani nel primo tempo. Davanti, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo potrebbero essere confermati: anche sugli esterni offensivi c’è poca alternativa visto che tre giocatori hanno disputato la Copa America, potrebbe però cambiare la prima punta perchè Higuain, che contro il Tottenham ha destato ottime sensazioni, potrebbe sfilare il posto a Mandzukic almeno per iniziare la partita.

GLI 11 DI CONTE

Finalmente in Juventus Inter si vedrà Diego Godin, che potrà dunque fare il suo esordio dopo la Copa America: con lui è tornato anche Matias Vecino e dunque Antonio Conte dovrebbe cambiare, mandando l’ex Atletico Madrid a comporre la difesa titolare con De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. A centrocampo, allo stesso modo, Vecino potrebbe subito avere una maglia: se la gioca con Sensi e Brozovic, quello dei due che giocherà avrà in mano le chiavi della manovra mentre si va verso un posto da titolare anche per Barella, dunque l’Inter che giocherà il primo derby d’Italia somiglierà molto alla versione ufficiale per il 2019-2020. Non così in attacco, dove purtroppo Conte deve ancora aspettare per accogliere i suoi big: in questo momento Perisic potrebbe occupare una posizione con Samuele Longo a prendersi l’altra, sugli esterni possibilità per Candreva e D’Ambrosio.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 20 Joao Cancelo; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Cristiano Ronaldo

Allenatore: Maurizio Sarri

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 6 De Vrij, 2 Godin, 37 Skriniar; 87 Candreva, 24 Barella, 12 Sensi, 8 Vecino, 33 D’Ambrosio; 21 Longo, 44 Perisic

Allenatore: Antonio Conte



