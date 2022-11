Probabili formazioni Juventus Inter/ Quote: chi gioca in attacco? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: CHI SCENDE IN CAMPO’

Le probabili formazioni di Juventus Inter ci accompagnano verso il derby d’Italia, culmine di una lussuosa tredicesima giornata di Serie A. Allo Stadium si giocano moltissimo i padroni di casa, perché la Juventus è già stata eliminata dalla Champions League anche in modo inappellabile, a causa di ben cinque sconfitte in sei partite, mentre tre vittorie consecutive hanno migliorato il bilancio almeno in campionato per Massimiliano Allegri, anche se la Juventus è in ritardo pure in Serie A. La grande sfida di oggi può valere la svolta, ma anche il rischio di essere ad un passo dal fallimento stagionale già a novembre.

Il match però sarà di fondamentale importanza anche per l’Inter, che in Champions League ha fatto faville e si gode una meritata qualificazione agli ottavi, ma in campionato sta a sua volta cercando di risalire dopo un inizio sciagurato. I nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano da quattro vittorie consecutive in Serie A, ma per tornare definitivamente nel giro scudetto bisognerebbe vincere allo Stadium, come nello scorso mese di aprile. Tutto questo premesso, sicuramente è notevole la curiosità attorno alle scelte dei due allenatori, quindi leggiamo le probabili formazioni di Juventus Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Juventus Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo, partono leggermente favoriti i nerazzurri e il segno 2 è quotato a 2,35, mentre il segno 1 per il successo bianconero raggiunge quota 3,05. Infine, l’ipotesi più remunerativa sarebbe un pareggio, perché il segno X varrebbe 3,30 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sorride Massimiliano Allegri, perché ci sono buone notizie nelle probabili formazioni di Juventus Inter per diversi giocatori, pur con un doveroso margine di cautela. Ad esempio, in attacco stanno tornando sia Vlahovic sia Di Maria, ma probabilmente la decisione sul titolare sarà presa solo in extremis, fermo restando la certezza di una maglia per Milik nel reparto avanzato del 3-5-2 bianconero. In difesa invece Bremer dovrebbe riuscire ad essere titolare con Bonucci e Danilo davanti a Szczesny, anche se restano in preallarme sia Alex Sandro (anche al posto di Bonucci eventualmente) e Gatti. Infine a centrocampo le quotazioni di Fagioli sono in netta ascesa ed è favorito sull’altro giovane Miretti per affiancare il regista Locatelli e l’altra mezzala Rabiot nella folta linea a cinque che sarà completata dagli esterni Cuadrado e Kostic, con Chiesa pronto per giocare almeno uno spezzone.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Juventus Inter dovrebbero riservarci meno dubbi diparte di Simone Inzaghi. Il modulo di riferimento sarà come sempre il 3-5-2, Brozovic è ben avviato sulla via del recupero ma come titolari vedremo ancora il match-winner dell’anno scorso Calhanoglu in cabina di regia, naturalmente affiancato da Barella e Mkhitaryan in qualità di mezzali. Per il resto, il ballottaggio più significativo sembra essere quello ormai “classico” in difesa tra Acerbi e De Vrij, con l’italiano in vantaggio rispetto all’olandese per affiancare Skriniar e Bastoni nella retroguardia a tre davanti al portiere Onana. Non dovrebbero esserci dubbi sulle fasce per le maglie da titolare di Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, così come in attacco la ricaduta dell’infortunio di Lukaku spiana naturalmente la strada alla coppia titolare che sarà formata da Lautaro Martinez e Dzeko.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.











