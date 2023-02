Probabili formazioni Juventus Lazio/ Diretta tv: subito Vlahovic? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Lazio ci introducono alla partita che, alle ore 21:00 di giovedì 2 febbraio, chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023. Sarà una gara secca; appena prima dei Mondiali la Juventus aveva travolto la Lazio all’Allianz Stadium, ma adesso la situazione è cambiata perché i bianconeri sono stati penalizzati di 15 punti e, dopo essere crollati a Napoli, hanno perso in casa contro il Monza, mettendo a rischio il progetto per la prossima stagione almeno in attesa della sentenza sul ricorso, che potrebbe nuovamente cambiare le carte in tavola.

La Lazio fa sempre un passo avanti ma anche uno indietro: in campionato infatti è in piena corsa per un posto in Champions League ma nell’ultimo turno ha mancato una bella occasione per recuperare tre punti a Milan e Roma, pareggiando in casa contro la Fiorentina al termine di una partita giocata francamente male. La Coppa Italia può essere un’opportunità per due squadre che in epoca recente l’hanno sempre onorata; ora vediamo le scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Lazio.

DIRETTA JUVENTUS LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Lazio sarà trasmessa su Canale 5: come sappiamo l’intera programmazione della Coppa Italia, per questa stagione, è affidata ai canali Mediaset e dunque visione in chiaro per questa partita valida per i quarti di finale, che potrete seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Mediaset Play (mediasetinfinity.mediaset.it), oppure installarne la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per Juventus Lazio Massimiliano Allegri potrebbe lanciare Vlahovic dal primo minuto: il serbo è tornato a giocare domenica e quindi potrebbe avere una maglia da titolare dopo lungo tempo, da vedere come risponderà ma intanto la Juventus deve far fronte all’infortunio di Milik, e quindi in attacco spazio a uno tra Di Maria e Kean (oppure entrambi). In difesa si va verso il terzetto tutto brasiliano: Danilo e Alex Sandro sui lati con Bremer a comandare il reparto, in Coppa Italia solitamente gioca il portiere di riserva e dunque Perin è pronto a prendere il posto di Szczesny. I dubbi maggiori sono a centrocampo: ci aspettiamo comunque Federico Chiesa titolare a destra, sull’altro versante non c’è molta scelta e quindi Kostic dovrebbe essere nuovamente chiamato a giocare, a meno che venga impiegato un giovane che nel caso sarebbe Iling Junior, visto che Matias Soulé viene schierato a destra (almeno di norma). Per quanto riguarda i tre mediani, Locatelli può agire in cabina di regia; potrebbe giocare Miretti, con Fagioli schierato sull’altro versante, da valutare Pogba che però viaggia verso la panchina.

GLI 11 DI SARRI

Poco turnover anche da parte di Maurizio Sarri in Juventus Lazio: anche lui torna a schierare il suo centravanti titolare, Immobile ha avuto uno spezzone contro la Fiorentina e qui tutto lascia pensare che tornerà dal primo minuto, al centro di un tridente nel quale i due esterni dovrebbero essere Felipe Anderson e Zaccagni. In porta dovremmo vedere Maximiano, che in effetti ha giocato anche l’ottavo di finale contro il Bologna (non era stato impiegato dall’espulsione a pochi minuti dal suo esordio biancoceleste); davanti a lui spazio ad Alessio Romagnoli che questa volta dovrebbe fare coppia con Patric, mentre sulle fasce laterali il turnover dovrebbe essere per Marusic che a sinistra lascerà il posto a Hysaj, con Manuel Lazzari invece confermato sull’altro versante. A centrocampo scalpitano Marcos Antonio e Vecino, ma vista l’importanza della partita Sarri potrebbe affidarsi alle due mezzali classiche, dunque Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, magari riposo per Cataldi che sarà sostituito appunto da Marcos Antonio.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Kean, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











