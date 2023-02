Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote: Sarri rilancia Immobile (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Analizziamo le probabili formazioni di Juventus Lazio per parlare della partita che si gioca giovedì 2 febbraio alle ore 21:00, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023. Una partita delicata soprattutto per i bianconeri, che aspettano la sentenza sul ricorso in merito ai 15 punti di penalizzazione: intanto la Juventus non si è troppo aiutata perdendo in casa contro il Monza, e dunque la Coppa Italia arriva come un’occasione per tenere vivo un certo tipo di percorso e prendere slancio anche in vista dei prossimi impegni che arriveranno in campionato ed Europa League.

DIRETTA/ Roma Cremonese (risultato finale 1-2): giallorossi fuori dalla Coppa Italia!

La Lazio invece sarà impegnata nel playoff di Conference League, competizione che potrebbe anche vincere; la priorità però resta quella di tornare nelle prime quattro in campionato, e di conseguenza la squadra biancoceleste dovrà alzare l’asticella rispetto al pareggio interno contro la Fiorentina, che suona come una bella occasione mancata. Adesso in attesa del calcio d’inizio all’Allianz Stadium ci possiamo concentrare sulle scelte che i due allenatori opereranno per questa partita, dunque andiamo ad analizzare nel concreto le probabili formazioni di Juventus Lazio.

RISULTATI COPPA ITALIA/ La Cremonese fa la storia! Diretta gol live score

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico circa le probabili formazioni di Juventus Lazio, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per i quarti di Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,15 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,30 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 3,60 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

Diretta/ Fiorentina Torino (risultato finale 2-1): i viola volano in semifinale

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO

LE SCELTE DI ALLEGRI

Poco turnover per Massimiliano Allegri, che in Juventus Lazio deve anche fare i conti con la nuova tegola data dall’infortunio di Milik. A questo punto in attacco giocherà comunque uno tra Kean e Di Maria, puntiamo sul primo per preservare il Fideo per il campionato e insieme al classe 2000 schieriamo Vlahovic, che dopo lo spezzone di domenica pomeriggio potrebbe finalmente essere titolare dopo lungo tempo, e rappresenterà sulla carta l’arma segreta della Juventus in questa seconda parte di stagione. In porta ci aspettiamo Perin, mentre davanti a lui dovremmo rivedere il terzetto verdeoro con Bremer a comandare una difesa completata da Danilo e Alex Sandro (dunque in panchina tornerebbe Gatti). Sulle fasce, Federico Chiesa sembra una scelta ovvia sulla destra, a sinistra Kostic ha bisogno di tirare il fiato e dunque ecco che Iling Junior è una seria candidatura. Restano i tre di mezzo: Pogba non sembra ancora pronto per essere titolare, dunque ci affidiamo a un trio italiano con Rabiot che scala in panchina, Locatelli sarà il playmaker stretto tra Fagioli e Miretti.

GLI 11 DI SARRI

Per quanto riguarda Maurizio Sarri, l’ex approccia Juventus Lazio con il consueto 4-3-3: Immobile ha avuto minuti contro la Fiorentina per rimettersi in forma e per la trasferta di Coppa Itala dovrebbe a tutti gli effetti tornare ad avere una maglia da titolare. Felipe Anderson e Zaccagni appaiono nuovamente le scelte più sensate per accompagnare il bomber biancoceleste, in difesa invece possibile turnover a cominciare dalla porta (dove vedremo Luis Maximiano in luogo di Provedel), continuando sugli esterni con Hysaj schierato a sinistra e Manuel Lazzari confermato a destra, e concludendo con i due centrali visto che questa sera potrebbe essere Patric a fare coppia con Alessio Romagnoli. A centrocampo ci sono più scelte: Matias Vecino può essere una soluzione per la mezzala ma Luis Alberto va verso la conferma, con lui anche l’intoccabile Sergej Milinkovic-Savic e allora, se così fosse, a cambiare rispetto al campionato sarebbe soltanto il regista basso, inevitabilmente con Marcos Antonio titolare e ricordando che Cataldi può giocare anche come interno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS LAZIO: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; F. Chiesa, Fagioli, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Kean, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Patric, A. Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri











© RIPRODUZIONE RISERVATA