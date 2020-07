Probabili formazioni Juventus Lazio/ Quote, tridente dei big per Sarri? (Serie A)

Presentiamo le probabili formazioni di Juventus Lazio, quello che era atteso nella 34^ giornata della Serie A 2019-2020 come il big match scudetto: si gioca alle ore 21:45 di lunedì 20 luglio e tecnicamente la partita dell’Allianz Stadium potrebbe ancora essere decisiva per l’assegnazione del titolo, ma adesso bisogna considerare anche Atalanta e Inter e dire che i biancocelesti sono entrati in crisi nel post-lockdown, ottenendo appena 7 punti e arrivando ad avere uno svantaggio di 8 lunghezze dalla capolista. Forse il treno tricolore è definitivamente passato per Simone Inzaghi, che ha pagato gli infortuni; non sta certo meglio la Juventus, che non vince da tre partite e ha subito un totale di 8 gol in questo trio di gare. Due rimonte subite in maniera pazzesca dopo aver controllato nel punteggio (in entrambi i casi era uno 0-2 esterno, è maturato soltanto un punto), squadra dominata in lungo e in largo dall’Atalanta, un progetto che non solo non decolla ma sembra involuto, e adesso per Maurizio Sarri c’è tutta la pressione di questo mondo perché un altro passo falso potrebbe realmente costare caro. Aspettiamo allora che si giochi, ma nel frattempo possiamo valutare i dubbi e le certezze da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Juventus Lazio.

Sono i bianconeri a partire favoriti nel pronostico su Juventus Lazio, fornito anche dall’agenzia Snai:la quota sul segno 1 per la vittoria interna vale infatti 1,75 volte la cifra messa sul piatto, contro il segno 2 per il successo biancoceleste che vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 4,50 volte la puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,85 volte l’importo della giocata con questo bookmaker.

Sarri ritrova Cuadrado nelle probabili formazioni di Juventus Lazio, ma perde Bernardeschi: sempre titolare nel post-lockdown, il toscano si ferma per squalifica e quindi il suo posto dovrebbe essere preso da Douglas Costa, a meno che non si decida che il brasiliano debba comunque essere il jolly a partita in corso e dunque si vada con il modulo dei “big”, ovvero Dybala allargato per favorire Higuain da punta centrale e Cristiano Ronaldo a sinistra. Certo di fronte c’è la Lazio maestra nelle ripartenze, ma anche poco da difendere; l’alternativa potrebbe essere il cambio modulo con Ramsey schierato da trequartista alle spalle di Dybala e CR7, sulla trequarti potrebbe anche essere destinato Rabiot con Matuidi che completerebbe un centrocampo che prevede Bentancur al fianco di Pjanic. In difesa alza nuovamente bandiera bianca Chiellini, durato un tempo; la suggestione è la maglia da titolare per Demiral che però dovrebbe essere tenuto per la Champions League, allora Bonucci e De Ligt davanti a Szczesny con Cuadrado a destra e Alex Sandro confermato a sinistra.

Squadra decimata per Simone Inzaghi in Juventus Lazio, il tecnico biancoceleste deve rinunciare a Lucas Leiva e Lulic la cui stagione è terminata in anticipo, ma a loro si è aggiunto anche Marusic. In più Patric è squalificato e Joaquin Correa non recupera in tempo: per questo la formazione di Torino sarà presumibilmente la stessa che ha giocato mercoledì sera. Strakosha difende la porta, davanti a lui il consueto terzetto formato da Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu con due laterali che saranno Manuel Lazzari e Jony, anche se a sinistra un’alternativa ci sarebbe e cioè Jordan Lukaku, in passato determinante in una Supercoppa contro la Juventus. In mediana ovviamente sarà sempre Parolo ad avere le chiavi della manovra, al suo fianco le due mezzali Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic saranno chiamate ad un lavoro di raccordo non indifferente, il primo lanciandosi negli spazi e il secondo assistendo alla perfezione Immobile, che punta quota 30 gol in campionato e ancora una volta sarà affiancato da Caicedo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Bernardeschi

Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Armini, Jorge Silva, A. Anderson, Cataldi, J. Lukaku, D. Anderson, Adekanye

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: Patric

Indisponibili: Marusic, Lucas Leiva, Lulic, J. Correa



