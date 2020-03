Probabili formazioni Juventus Milan/ Diretta tv: tre squalificati per Pioli

Juventus Milan chiamerà le due formazioni in campo domani sera alle ore 20.45: c’è grande voglia di tornare a giocare dopo il caos dei giorni scorsi, dovuto al Coronavirus ma anche ad evidenti lacune organizzative e troppe polemiche fra le parti in causa del calcio italiano. Proviamo però a concentraci solo sul campo: nella semifinale di ritorno di Coppa Italia si ripartirà dal pareggio per 1-1 dell’andata, ma nelle probabili formazioni di Juventus Milan il match di San Siro ha lasciato in scomoda eredità ai rossoneri anche tre squalificati di spicco, che renderanno ancora più difficile il compito degli uomini di Stefano Pioli. Andiamo allora subito a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Milan.

Ricordiamo nel frattempo che Juventus Milan sarà visibile in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente tasto 1 del telecomando. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video garantita a tutti dal sito oppure dall’applicazione di Rai Play.

Le probabili formazioni di Juventus Milan vedranno Maurizio Sarri poter scegliere tra una rosa di fatto al completo, con l’unica eccezione di Demiral. Bisogna però valutare il possibile turnover, che comincerà già in porta, dove infatti giocherà Buffon. Davanti a lui, sarà ballottaggio fra Chiellini e De Ligt per affiancare Bonucci nella coppia centrale, mentre a destra ci sarà un altro ballottaggio fra Danilo e De Sciglio, dovuto al fatto che Cuadrado dovrebbe essere avanzato come esterno destro del tridente. A sinistra invece il terzino sarà Alex Sandro. Abbiamo già accennato a Cuadrado, dunque diciamo che davanti il colombiano è favorito su Douglas Costa e c’è un altro dubbio tra Dybala e Higuain, dunque l’unico siucurto del posto è l’intoccabile Cristiano Ronaldo. Infine a centrocampo i tre titolari più probabili sono Bentancur, Pjanic e Matuidi, anche se in corsa ci sono pure Ramsey e Rabiot, dunque il bosniaco è l’unica certezza.

Nelle probabili formazioni di Juventus Milan spicca logicamente la tripla squalifica di Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic, che inevitabilmente crea enormi problemi a Stefano Pioli. Rebic sarà di conseguenza il punto di riferimento offensivo di un Milan che si dovrebbe schierare secondo il modulo 4-2-3-1, ma con diversi dubbi per andare a riempire le caselle lasciate sguarnite dagli squalificati e anche dagli infortunati Duarte, Biglia e Krunic. Calhanoglu sarà sicuramente il trequartista centrale, ai suoi fianchi Saelemaekers e Paquetá si giocano la maglia da esterno destro, Bonaventura e Rafael Leao il posto a sinistra. In mediana invece agiranno Kessié e Bennacer, che in pratica non hanno alternative. In difesa ci sarà la conferma di Gabbia titolare al fianco di Romagnoli davanti a Donnarumma, che torna dopo l’infortunio subito a Firenze. Ci sono però dubbi per quanto riguarda i terzini sia a destra (il solito ballottaggio tra Conti e Calabria) sia a sinistra, dove Laxalt e lo stesso Calabria si giocano il posto lasciato libero da Theo Hernandez.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Sarri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, De Sciglio, Wesley, Khedira, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Demiral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All. Pioli.

A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Laxalt, Kjaer, Musacchio, Brescianini, Paquetá, D. Maldini, Rafael Leao.

Squalificati: Theo Hernandez, Castillejo, Ibrahimovic.

Indisponibili: Duarte, Biglia, Krunic.



