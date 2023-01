Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: ancora molti dubbi (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Juventus Monza per cercare di capire quali potrebbero essere le mosse di Massimiliano Allegri e Raffaele Palladino verso la partita di domani pomeriggio in Serie A. Naturalmente sotto i riflettori ci sono i bianconeri, reduci dalla batosta di Napoli, dal pazzo pareggio contro l’Atalanta ma soprattutto dal -15 di penalizzazione che ha sconvolto la stagione della Juventus, adesso lontanissima dal quarto posto. La Coppa Italia e l’Europa League potrebbero diventare decisive, ma naturalmente i bianconeri non possono permettersi di snobbare il campionato.

Dall’altra parte, ecco un Monza che ha già dato molto fastidio alla Juventus, facendo bella figura in Coppa Italia poco tempo fa allo Stadium, ma naturalmente soprattutto con la storica vittoria all’andata. I brianzoli arrivano dal pareggio contro il Sassuolo, viaggiano sereni verso la salvezza e in caso di clamoroso colpaccio opererebbero anche il sorpasso in classifica. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Monza.

JUVENTUS MONZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Monza sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Monza, ci aspettiamo il modulo 3-5-2 per Massimiliano Allegri, anche se la solidità è svanita nelle ultime giornate: difesa sotto esame, con Szczesny in porta e davanti a lui il terzetto tutto brasiliano formato da Danilo, Bremer e Alex Sandro; a centrocampo attenzione al serrato ballottaggio Chiesa-Cuadrado per la maglia da esterno destro, si giocano il posto anche Fagioli e Miretti per affiancare il regista Locatelli e Rabiot nel cuore della mediana, infine a sinistra dovremmo vedere Kostic, che sembra ragionevolmente certo del posto da titolare, così come Di Maria e Milik nel tandem d’attacco titolare della Vecchia Signora.

LE SCELTE DI PALLADINO

Sul fronte lombardo, le probabili formazioni di Juventus Monza vedono ancora diversi dubbi per Raffaele Palladino nel suo modulo 3-4-1-2: una certezza è Di Gregorio in porta; davanti a lui agiranno Marlon, uno tra Pablo Marì e Caldirola ed infine Izzo nella difesa a tre; a centrocampo ecco Birindelli come esterno destro, poi nel cuore della mediana del Monza spazio per Pessina e uno tra Rovella e Machin, infine completerà il reparto Carlos Augusto a sinistra; sostanzialmente c’è un dubbio per reparto e allora ricordiamo che l’attacco del Monza dovrebbe prevedere Ciurria trequartista e davanti la coppia con Caprari e uno tra Petagna e Mota Carvalho come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria; Caprari, Petagna. All. Palladino.











