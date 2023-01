Probabili formazioni Juventus Monza/ Diretta tv: Signora azzurra (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Juventus Monza ci presentano un match che domani sera si giocherà per gli ottavi di Coppa Italia, ma che potrebbe valere moltissimo anche per il resto della stagione bianconera. All’Allianz Stadium la Juventus va a caccia di una doppia rivincita, sia nei confronti dei brianzoli che proprio contro la Vecchia Signora avevano ottenuto la prima vittoria di sempre per il Monza in Serie A, sia naturalmente il desiderio di riscattare (per quanto possibile) l’umiliante 1-5 di Napoli che ha portato i bianconeri a -10 dalla vetta e soprattutto in 90 minuti ha riaperto dubbi molto forti sul progetto tecnico di Massimiliano Allegri, molto incentrato sui risultati – quando questi latitano, i fantasmi riemergono subito.

Il Monza invece arriva a Torino galvanizzato dalla preziosa vittoria di Cremona, che ha allontanato ancor più la squadra brianzola dalla zona retrocessione, il momento dunque è buono e Raffaele Palladino può sognare di fare il colpo grosso volando ai quarti di Coppa Italia e diventando definitivamente la bestia nera della Juventus, senza troppi pensieri al campionato. Tutto questo premesso, ecco che ci sembra doveroso analizzare in modo più approfondito le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Juventus Monza.

DIRETTA JUVENTUS MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Monza sarà garantita in chiaro per tutti domani sera su Canale 5, dal momento che la Coppa Italia è per la seconda stagione consecutiva una esclusiva delle reti Mediaset. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Monza sono un esercizio complicato sul fronte bianconero: sicuramente ci sarà turnover e anche ampio, ma è chiaro che Massimiliano Allegri non possa permettersi un’eliminazione dopo quanto accaduto al Maradona. In porta comunque ci sarà Perin; davanti a lui ci aspettiamo che giochino sia Gatti sia Rugani, insieme a uno tra Danilo e Bremer, con il primo che dovrebbe essere favorito. A centrocampo, a destra potrebbe giocare Chiesa, che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. A sinistra è pronto Soulé, ma questa potrebbe essere la partita giusta anche per Iling Junior; sarà eventualmente ballottaggio tra i due giovani, in mezzo Fagioli e Miretti si candidano per essere titolari dopo essere stati esclusi a Napoli, con loro potremmo vedere Locatelli in regia. Davanti dovremmo infine vedere Kean con Milik, facendo riposare Di Maria almeno inizialmente.

LE SCELTE DI PALLADINO

Le scelte di Palladino per le probabili formazioni di Juventus Monza ci diranno quanto tenga alla Coppa Italia. In ogni caso ci dovrebbe essere mpio turnover, a cominciare da Cragno in porta. In difesa ecco Marlon e Carboni, che potrebbero giocare con Caldirola; a centrocampo c’è davvero l’imbarazzo della scelta, ma a destra avremo Ciurria perché Birindelli è squalificato; nel cuore della mediana Barberis potrebbe fare il regista basso con le mezzali Sensi e Ranocchia, che giocherà una partita speciale visto che il cartellino è di proprietà della Juventus. Poi, ecco il ballottaggio tra Carlos Augusto e D’Alessandro a sinistra; la sensazione è che possa giocare il secondo, perché il brasiliano è insostituibile in campionato. Davanti, Caprari e Petagna possono riposare entrambi: in questo caso il tandem offensivo del Monza potrebbe essere composto da Vignato e Gytkjaer, eroe dell’impresa di settembre in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Gatti, Rugani; Chiesa, Fagioli, Locatelli, Miretti, Iling Jr; Milik, Kean. All. Allegri.

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon, Caldirola, Carboni; Ciurria, Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Vignato, Gytkjaer. All. Palladino.











