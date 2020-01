Probabili formazioni Juventus Parma/ Diretta tv, Szczesny torna titolare tra i pali

Analizziamo ora da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus e Parma, big match con cui si chiuderà domani sera alle ore 20,45, la 20^ giornata del Campionato di Serie A. La sfida infatti si annuncia ben calda fin sulla carta, e se è vero che la Vecchia Signora, recentemente campione d’Inverno, rimane la favorita dal pronostico, pure i ducali domani all’Allianz Stadium potrebbero fare ben paura. La formazione di D’Aversa infatti ha raccolto non poche soddisfazioni nella prima parte della stagione e ora pure può ambire davvero a un posto nelle prossime coppe europee. Siamo dunque ben curiosi di analizzare le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Parma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Parma verrà affidata ai canali della televisione satellitare, pertanto si tratterà di un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento Sky che potranno seguire questa partita di Serie A anche in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – senza costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE MOSSE DI SARRI

Per la 20^ giornata di Serie A certo Sarri imposterà le probabili formazioni di Juventus Parma secondo il consueto 4-3-1-2, ma pure non possiamo escludere un passaggio in extremis al tridente offensivo. Tenuto conto che domani Cristiano Ronaldo e Dybala saranno i titolari in attacco, basterà in tal senso inserire Higuain al posto di Ramsey (usato sulla tre quarti) per compiere la magia. Oltre al nodo attacco, nel resto dello schieramento della Vecchia Signora le maglie da titolari sono un po’ tutte già state consegnate. Sono già mosse scontate nella mediana bianconera, con Pjanic in cabina di regia e affiancato da Rabiot e Matuidi. In difesa poi come è noto mancheranno Demiral e Chiellini: spazio al centro per la coppia Bonucci-De Ligt, mentre ai lati ben figureranno Cuadrado e Alex Sandro.

LE SCELTE DI D’AVERSA

Sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento di D’Aversa per le probabili formazioni di Juventus e Parma, e qui il tecnico domani a Torino potrà avere di nuovo a disposizione Gervinho e Barillà. Ecco che allora nell’attacco dei gialloblu vedremo in campo dal primo minuto proprio l’esterno ivoriano, in compagnia di Kulusevski e Inglese, questo prima punta. Sono quindi maglie già consegnate anche nella mediana dello schieramento dove Hernani sarà in cabina di regia, mentre Kucka e il volto nuovo del mercato Kurtic gli faranno compagnia al fianco. Se poi guardiamo alla difesa del Parma vediamo che anche qui D’Aversa ha le idee chiare: davanti a Sepe domani non dubitiamo di trovare Darmian, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado. 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 10 Hernani, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 9 Inglese, 27 Gervinho All. D’Aversa



