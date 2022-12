Probabili formazioni Juventus Rijeka/ Barbieri e Soulé sulle corsie? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Andiamo a studiare nuovamente le probabili formazioni di Juventus Rijeka: la partita amichevole si gioca alla Continassa, con calcio d’inizio alle ore 14:30 di giovedì 22 dicembre. Sarà solo il secondo impegno invernale dei bianconeri, che poi ne avranno un altro ma rispetto ad alcune colleghe di Serie A hanno scelto un lavoro blando per la ripresa della stagione: la prima amichevole è stata quella contro l’Arsenal, vinta 2-0 con due autoreti e che ha permesso di vedere nuovamente all’opera quei giovani che Massimiliano Allegri ha provato a lanciare nella prima parte della stagione.

Il Rijeka è un avversario meno competitivo rispetto ai Gunners, a novembre ha esonerato Serse Cosmi e deve risalire la corrente in campionato; per la Juventus, che a febbraio sarà impegnata anche nel playoff di Europa League contro il Nantes, è comunque un test indicativo per rimettere in ritmo alcuni dei giocatori che si sono visti meno e valutare la condizione di altri. Vedremo allora quello che succederà, per ora facciamo la nostra solita valutazione leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Rijeka.

GLI 11 DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Federico Chiesa per Juventus Rijeka, e deve capire come impiegare i giocatori che sono tornati per primi dai Mondiali. Possiamo ipotizzare che inizialmente siedano in panchina, ma non è detto che avranno poi campo nel secondo tempo; si procede per gradi, e allora davanti a Perin potremmo vedere la conferma della linea difensiva che ha giocato contro l’Arsenal – Bonucci non dovrebbe essere impiegato – con Riccio, Gatti e Rugani, mentre sarebbero due giovani ad allargarsi e avanzare la loro posizione a centrocampo. Barbieri a destra e Matias Soulé sull’altro versante, poi in mezzo un altro ragazzo della Under 23 potrebbe essere Barrenechea, lui pure in crescita e quindi potenziale titolare in questa amichevole. A fare il playmaker basso sarà eventualmente Locatelli, perché Fagioli potrebbe essere impiegato come mezzala; dalla zona nevralgica del campo mancherebbe Miretti ma anche lui potrebbe giocare dall’inizio, Allegri infatti lo sta valutando anche come trequartista e in questo caso andrebbe a giocare come appoggio a Moise Kean, che sarà la prima punta aspettando che Vlahovic e Milik tornino pienamente a disposizione dell’allenatore.

LE SCELTE DI JAKIROVIC

Come detto per Juventus Rijeka avremo Sergej Jakirovic ad allenare i croati: non ci sono state ancora partite ufficiali dal cambio di allenatore, dunque è difficile capire quale modulo il sostituto di Serse Cosmi possa utilizzare per la sua avventura. Il perugino giocava con il 3-5-2, che almeno inizialmente potrebbe essere replicato; secondo questo schieramento, il Rijeka avrebbe Labrovic in porta con una difesa comandata da Mateo Pavlovic e completata da Vukcevic e Smolcic. I due esterni sarebbero eventualmente Grgic a destra e Ampem a sinistra; Pablo Alvarez andrebbe a giocare come schermo davanti al reparto arretrato, avendo la collaborazione di Selahi e Hodza. Poi, ecco l’attacco con Halilovic e Obregon; attenzione poi a Gabriel Lunetta, che potrebbe avere un posto soprattutto con un cambio di modulo e l’utilizzo del tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Soulé; Miretti, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

RIJEKA (3-5-2): Labrovic; Vukcevic, M. Pavlovic, Smolcic; Grgic, Selahi, P. Alvarez, Hodza, Ampem; Halilovic, Obregon. Allenatore: Sergej Jakirovic











