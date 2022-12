Probabili formazioni Juventus Rijeka/ Diretta tv: Miretti con Kean? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Juventus Rijeka ci portano a parlare della seconda amichevole invernale dei bianconeri: si gioca giovedì 22 dicembre alle ore 14:30, presso la Continassa che è il centro sportivo della Vecchia Signora, e avversaria sarà a squadra croata che gioca nel massimo campionato nazionale ed è attualmente settima in classifica, reduce – appena prima della sosta per i Mondiali – da 7 gol incassati in casa dalla Dinamo Zagabria. Nell’ultima amichevole invece la Juventus ha battuto l’Arsenal grazie a due autoreti, iniziando al meglio la sua preparazione verso la ripresa del campionato.

Qui, la Juventus arriva da sei vittorie consecutive con cui ha rapidamente risalito la classifica, piazzandosi al terzo posto e dunque tornando a vedere la qualificazione alla prossima Champions League; la delusione europea (anzi, il fallimento a dirla tutta) potrebbe poi essere leggermente assorbita con un bel percorso in Europa League, ma staremo a vedere. Intanto bisogna valutare quali saranno le scelte di Massimiliano Allegri per questa amichevole alla Continassa, di conseguenza prendiamoci del tempo per fare le nostre valutazioni e andiamo a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Rijeka.

DIRETTA JUVENTUS RIJEKA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Rijeka è trasmessa su Zona DAZN: il canale fa ovviamente parte del pacchetto di questa piattaforma ed è visibile tramite il decoder di Sky, naturalmente questa opzione sarà riservata soltanto a chi sia abbonato ad entrambi i servizi. Trovate questo canale al numero 214 del bouquet satellitare; in alternativa, trattandosi di DAZN, la visione dell’amichevole sarà come di consueto in diretta streaming video, che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o eventualmente su una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA

GLI 11 DI ALLEGRI

Anche per Juventus Rijeka Allegri dovrà valutare lo stato di salute di alcuni giocatori: non ci sarà Federico Chiesa per esempio, e potrebbe esserci tanto spazio per i giovani dando ai reduci dai Mondiali (Kostic e Vlahovic, i primi a rientrare) la possibilità di riposarsi al meglio, magari con impiego nel secondo tempo. Ipotizziamo allora che in difesa possano giocare ancora Gatti e Rugani in compagnia del giovane Riccio; sulle fasce laterali potrebbe esserci spazio per Barbieri (tenuto in grande osservazione nella sua crescita) e Matias Soulé, un altro dei ragazzi dell’Under 23 che nella seconda parte di stagione può ricevere tante convocazioni in prima squadra, come del resto già accaduto fino a novembre. In mezzo la cabina di regia sarà affidata a uno tra Locatelli e Fagioli, con l’altro schierato sulla mezzala; poi ecco Barrenechea a completare la zona nevralgica del campo, il che ci dice che Miretti potrebbe nuovamente essere utilizzato come seconda punta in appoggio al centravanti (che sarebbe Kean) come già successo in alcune uscite stagionali di campionato.

LE SCELTE DI JAKIROVIC

In Juventus Rijeka i croati avranno un nuovo allenatore: esonerato il nostro Serse Cosmi, appena dopo il 2-7 subito dalla Dinamo Zagabria, è stato nominato Sergej Jakirovic e sarà dunque lui a guidare l’amichevole così come la ripresa ufficiale della stagione. Possiamo al momento ipotizzare che il modulo sia ancora il 3-5-2, ma staremo ovviamente a vedere; intanto piazziamo il Rijeka in campo con Vukcevic, Mateo Pavlovic e Smolcic a proteggere il portiere Labrovic, mentre sulle corsie laterali avremmo Grgic e Ampem che accompagneranno l’azione dei tre centrocampisti centrali. Qui potremmo avere la regia di Pablo Alvarez con Selahi e Hodza a fare le mezzali; nel tandem offensivo spicca ovviamente la presenza dell’ex gioiellino Halilovic, persosi per strada dopo aver incantato in giovane età, al suo fianco il prescelto per completare l’attacco alla Continassa potrebbe essere Obregon.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS RIJEKA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Riccio, Gatti, Rugani; Barbieri, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Soulé; Miretti, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

RIJEKA (3-5-2): Labrovic; Vukcevic, M. Pavlovic, Smolcic; Grgic, Selahi, P. Alvarez, Hodza, Ampem; Halilovic, Obregon. Allenatore: Sergej Jakirovic











