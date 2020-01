Probabili formazioni Juventus Roma/ Diretta tv, Buffon titolare (Coppa Italia)

Juventus Roma si giocherà domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni scenderanno in campo allo Stadium per questo affascinante quarto di finale di Coppa Italia. Il fattore campo potrebbe favorire i bianconeri, lanciati a tutta velocità dopo la sosta e reduci dalla vittoria sul Parma che ha garantito il primo vero allungo in campionato. La gara secca però presenta sempre insidie e la Roma proverà a fare la sorpresa dopo la preziosa vittoria sul campo del Genoa, anche se domenica incombe il derby, che nella Capitale vale ancora più che altrove. In ogni caso, i motivi d’interesse certamente non mancheranno: scopriamo allora le probabili formazioni di Juventus Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Juventus Roma sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Uno, dal momento che la Coppa Italia è una grande esclusiva della tv di Stato. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà disponibile gratuitamente per tutti, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

LE SCELTE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Roma per i bianconeri tengono banco le scelte di Maurizio Sarri in attacco: potremmo rivedere il tridente classico con Douglas Costa al fianco di Higuain e Cristiano Ronaldo, oppure il 4-3-1-2 con il trequartista, Bernardeschi oppure Ramsey. CR7 non dovrebbe riposare dunque, mentre lo farà uno fra Higuain e Dybala, con la Joya principale indiziato per finire in panchina. A centrocampo sicuramente ci sarà Bentancur che ha saltato le ultime tre partite di campionato, anche se adesso la sua squalifica è finalmente finita; il grande ex Pjanic agirà in cabina di regia, possibile ballottaggio francese fra Rabiot e Matuidi. In difesa Rugani potrebbe far riposare uno fra Bonucci e De Ligt, ma non è da escludere neanche l’utilizzo della copia titolare; in porta dovrebbe esserci Buffon mentre come terzini De Sciglio, Danilo e Cuadrado sono in tre per due maglie vista l’assenza di Alex Sandro, con la sensazione che l’ex Milan farà rifiatare il colombiano.

LE MOSSE DI FONSECA

Sulla sponda giallorossa, le probabili formazioni di Juventus Roma proporranno a Paulo Fonseca i rientri di Florenzi e Kolarov, che erano squalificati in campionato: entrambi dunque troveranno posto come terzini, con la conferma della coppia centrale Smalling-Mancini e Pau Lopez tra i pali per completare la difesa titolare. Non si può fare turnover contro la Juventus se si vuole sperare, ma in mediana se non altro c’è scelta adesso, con il rientro di Cristante sono in tre per due maglie con Veretout e Diawara. Sulla trequarti invece dovrebbe esserci una bella chance per Kluivert, già titolare a Marassi, che dovrebbe completare la coppia di ali con Under, anche perché è meno probabile ipotizzare un avanzamento di Spinazzola o Bruno Peres; in mezzo spazio garantito per Pellegrini, mattatore degli ottavi di finale. In attacco infine peserà tantissimo la seconda giornata di squalifica per Dzeko in Coppa Italia: dovrebbe toccare a Kalinic ma non è la stessa cosa…

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Rugani, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Douglas Costa, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Chiellini, Alex Sandro, Khedira.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, J. Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Cetin, Juan Jesus, Santon, Bruno Peres, Diawara.

Squalificati: Dzeko.

Indisponibili: Zappacosta, Fazio, Zaniolo, Pastore, Perotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA