Probabili formazioni Juventus Roma/ Diretta tv, forfait Morata e Abraham? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA: CHI GIOCA NEL BIG MATCH?

Le probabili formazioni di Juventus Roma ci conducono a parlare del big match per l’ottava giornata di Serie A 2021-2022: si torna in campo dopo la sosta, e all’Allianz Stadium avremo una grande sfida (ore 20:45 di domenica 17 ottobre) nella quale i bianconeri, che avevano vinto il derby all’ultimo respiro, possono ottenere il quarto successo consecutivo rilanciandosi definitivamente in classifica. Una Juventus che sta lentamente risalendo la corrente, trovando di volta in volta prestazioni migliori anche se chiaramente Massimiliano Allegri deve risolvere parecchi aspetti legati al gioco: l’avversario di oggi, da questo punto di vista, rappresenta uno splendido test.

La Roma infatti sta disputando un ottimo campionato: qualche battuta d’arresto c’è stata (soprattutto quella nel derby) ma José Mourinho sembra davvero aver cambiato la mentalità di una squadra che appare certa dei propri mezzi e sta molto bene in campo, con elementi assolutamente determinanti ma anche un bel gioco corale. Aspettiamo dunque che si giochi; nel frattempo, facciamo una rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni di Juventus Roma.

DIRETTA JUVENTUS ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non avremo una vera e propria diretta tv di Juventus Roma, perché la partita di Serie A sarà fornita soltanto da DAZN che per questa stagione è il broadcaster ufficiale del massimo campionato di calcio: l’appuntamento sarà riservato agli abbonati, che potranno accedere alle immagini con il consueto servizio di diretta streaming video (tramite PC, tablet e smartphone) oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ROMA

I DUBBI DI ALLEGRI

Morata non ce la fa, i sudamericani sono appena rientrati: nelle probabili formazioni di Juventus Roma però Allegri dovrebbe schierare qualche giocatore di area Conmebol (a differenza di quanto accaduto a Napoli), in particolare dovrebbe esserci Cuadrado così come Arthur Melo che finalmente torna a disposizione, e soffierebbe la maglia a Bentancur per fare coppia con un Locatelli ormai divenuto intoccabile. Sarà la difesa il reparto maggiormente rivoluzionato: qui infatti sugli esterni dovremmo avere De Sciglio e Luca Pellegrini (con Danilo e Alex Sandro dalla panchina), in mezzo De Ligt è favorito su Chiellini per fare coppia con Bonucci. In porta avremo Szczesny; detto di Cuadrado, Allegri deve anche registrare un Rabiot positivo al Covid, e quindi a sinistra si prepara a lanciare Bernardeschi che appare in ripresa. Questo significa che Federico Chiesa giocherebbe davanti: la speranza del tecnico è quella di recuperare Dybala per mandarlo in campo come titolare, in caso contrario sarà Kean a giocare al fianco di Chiesa, con Kulusevski leggermente indietro nelle gerarchie.

LE SCELTE DI MOURINHO

Notizie buone e cattive per Mourinho, che nello studiare le probabili formazioni di Juventus Roma sa di poter nuovamente contare su Zaniolo e registra il ritorno di Cristante, che tornerà a fare coppia con Veretout al centro del campo. Lorenzo Pellegrini ha smaltito la febbre e sarà regolarmente in campo (a completare una trequarti sulla quale ci sarà come sempre Mkhitaryan), ma il dato negativo è l’infortunio di Abraham che si è fatto male in nazionale: l’attaccante inglese potrebbe farcela, ma intanto a scaldare i motori è Shomurodov che parte in vantaggio su Borja Mayoral, nel consueto ballottaggio tra le due alternative per il ruolo. Già definita la difesa che giocherà all’Allianz Stadium, anche per motivi di indispobilità: naturalmente in porta avremo Rui Patricio, non sono in discussione i due terzini (ovvero Karsdorp e Matias Vina, aspettando il ritorno di Spinazzola che salta la partita da ex) , in mezzo avremo Gianluca Mancini e Ibanez perché Smalling si è nuovamente fermato, pur se potrebbe già rientrare per la prossima giornata.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Locatelli, Bernardeschi; F. Chiesa, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, G. Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: José Mourinho



