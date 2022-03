Probabili formazioni Juventus Salernitana/ Quote: ok Bernardeschi, chance per Perotti

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA: CHI GIOCA?

Mancano poche ore al via della sfida dell’Allianz Stadium di Torino ed è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni di Juventus Salernitana, gara in programma alle ore 15.00 di domenica 20 marzo 2022 e valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Due squadre che lottano per obiettivi nettamente diversi ma bisognose di punti importanti per i rispettivi cammini.

La Juventus di Massimiliano Allegri vuole dimenticare l’eliminazione in Champions League per mano del Villarreal e insegue il sogno scudetto. La vetta, detenuta dal Milan, dista sette punti e niente è impossibile. In Serie A, inoltre, la Vecchia Signora ha trovato una grande continuità, come testimoniato dalle tre vittorie di fila. Nell’ultimo turno Vlahovic e compagni hanno superato per 1-3 la Sampdoria di Giampaolo. La Salernitana, invece, non molla le speranze di salvezza. I granata devono recuperare due partite, ma versano all’ultimo posto a -9 dal Cagliari. Nell’ultimo turno sono arrivati segnali positivi per Nicola: 2-2 in rimonta contro il Sassuolo e il ritorno al gol di Djuric.

QUOTE E PRONOSTICO

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della sfida tra Juventus e Salernitana, al via tra pochi minuti a Torino. Come facile immaginare, i bookmakers vedono nettamente favorita la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Prendiamo come riferimento i dati dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Juventus è data a 1,20, il pareggio è dato a 6,70, mentre il trionfo esterno della Salernitana paga 13 volte la posta. Ci saranno tante gol in base all’analisi degli esperti: l’Over 2,5 è dato a 1,57, mentre l’Under 2,5 è quotata a 2,5.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni di Juventus Salernitana e andiamo a conoscere le possibili scelte di Massimiliano Allegri. Previste diverse novità rispetto all’undici schierato mercoledì contro il Villarreal, alcune forzate. Pensiamo a Locatelli, fuori per Covid.

Previsto il ritorno dal 1’ di Bernardeschi, reduce da un infortunio, mentre il principale dilemma riguarda il reparto avanzato: Morata è in vantaggio su Kean, ma il numero 18 potrebbe scalare le gerarchie. Difficilmente vedremo Chiellini titolare: il capitan, anche lui reduce da un problema fisico, potrebbe giocare una porzione di secondo tempo. Confermato, dunque, il tandem composto da Rugani e De Ligt.

L’UNDICI DI NICOLA

Continuiamo lo studio delle probabili formazioni di Juventus Salernitana e ci soffermiamo sulla compagine ospite. Davide Nicola ha il gruppo quasi al completo: out per infortunio solo Veseli e Schiavone, entrambi da valutare. Rispetto alla sfida con la Salernitana, c’è una novità molto importante: parliamo del ritorno di Ribery. Il francese è completamente recuperato e partirà dalla panchina.

L’ex allenatore di Genoa e Torino scioglierà nelle prossime ore alcuni nodi che riguardano l’undici iniziale. Il coach della Salernitana è indeciso su chi schierare al centro della difesa tra Dragusin e Gyomber per affiancare Fazio. Ma non solo: ballottaggio Ranieri-Ruggeri per l’out mancino, l’ex Fiorentina parte avanti. In mezzo al campo Radovanovic dovrebbe avere la meglio su Ederson, mentre in attacco Perotti è in vantaggio su Verdi.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SALERNITANA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot; Bernardeschi; Vlahovic, Morata. All. Allegri.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. All. Nicola.











