Probabili formazioni Juventus Sampdoria/ Quote: quanto turnover? Coppa Italia

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Juventus Sampdoria ci avviciniamo alla partita che all’Allianz Stadium sarà in programma questa sera per gli ottavi di Coppa Italia. La Juventus di Massimiliano Allegri arriva dalla vittoria contro l’Udinese in campionato, che ha permesso ai bianconeri di avvicinare almeno il quarto posto, obiettivo fondamentale sotto ogni punto di vista. La Vecchia Signora sta rialzando la testa con una serie di buoni risultati in Serie A e la Coppa Italia potrebbe essere la più concreta possibilità per vincere un trofeo, dunque guai a sottovalutarla.

La Sampdoria arriva invece dalla sconfitta casalinga con il Torino che ha portato all’esonero di Roberto D’Aversa: la sfida di Coppa Italia cade in un pessimo momento per i blucerchiati, che in Serie A hanno inanellato tre sconfitte consecutive nel nuovo anno e stanno vivendo un complicato passaggio della panchina, però magari la trasferta allo Stadium potrebbe essere l’occasione per una scossa a sorpresa. Tutto questo premesso, analizziamo le probabili formazioni di Juventus Sampdoria a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE, COPPA ITALIA

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Juventus Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono ampiamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,38, mentre poi si sale a quota 5,00 in caso di segno X per il pareggio e fino a 7,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio della Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE SCELTE DI ALLEGRI

Massimiliano Allegri dovrebbe dare spazio a chi non ha giocato sabato sera nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria: il modulo potrebbe essere ancora un 4-2-3-1, ma con interpreti diversi. In porta dovrebbe andare Perin; in difesa De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra come terzini, mentre al centro potrebbe rivedersi Chiellini che farebbe rifiatare De Ligt, dunque Rugani titolare sempre che non trovi posto dall’inizio il giovane De Winter.

A centrocampo potrebbe sfuggire al turnover Locatelli in mediana, magari con Bentancur; Rabiot può prendersi la maglia di esterno sinistro con Bernardeschi sull’altro versante, centralmente può avanzare McKennie ma c’è anche la soluzione del 4-4-2, con la quale Massimiliano Allegri potrebbe puntare sulla coppia Morata-Kaio Jorge, con il brasiliano che è pronto finalmente a fare la sua parte per dimostrare di valere la maglia della Juventus.

LE MOSSE DORIANE

Un rebus capire le probabili formazioni di Juventus Sampdoria sul fronte doriano, considerato che siamo nel bel mezzo di un cambio di allenatore. Possiamo dire che Falcone sarà ancora in porta per cause di forza maggiore, in difesa sono out Yoshida (infortunato) e Colley (Coppa d’Africa) e allora Ferrari e Dragusin saranno nuovamente chiamati agli straordinari, sugli esterni invece il nuovo acquisto Conti a destra e Murru a sinistra dovrebbero prendere il posto di Bereszynski e Augello, titolari in Serie A.

In mediana, l’ex Ekdal non ha giocato sabato e quindi ci aspettiamo che sia titolare, magari con Ronaldo Vieira al suo fianco, mentre c’è maggiore incertezza circa i nomi dei due esterni nel modulo 4-4-2. Uno quasi certamente sarà Ciervo, l’altro invece potrebbe uscire dal ballottaggio tra Candreva e Thorsby; in attacco invece puntiamo per il momento sul tandem formato da Quagliarella e Torregrossa, ma anche qui restano dei dubbi.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, De Winter, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Rabiot; Morata, Kaio Jorge. All. Allegri.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Conti, Dragusin, Ferrari, Murru; Ciervo, Ekdal, Ronaldo Vieira, Thorsby; Torregrossa, Quagliarella. All. Giampaolo.



