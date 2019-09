Probabili formazioni Juventus Spal/ Diretta tv: i guai di Sarri in difesa (Serie A)

Pur dopo le fatiche del turno infrasettimanale, la serie A torna in campo e domani a Torino alle ore 15.00 si accenderà la sfida tra Juventus e Spal, di cui ora vogliamo subito esaminare le probabili formazioni. Secondo le ultime notizie non sarà certo facile per Maurizio Sarri disegnare le probabili formazioni di Juventus Spal, specie in difesa: oltre ai già lungodegenti De Sciglio e Chiellini, nelle ultime ore si è fermato anche Danilo e pure Alex Sandro potrebbe essere in dubbio (è tornato al volo in Brasile per un lutto familiare). Pure il tecnico della Vecchia signora dovrà fare attenzione se arrischiare o meno Cristiano Ronaldo, che pure non era stato convocato pochi giorni fa col Brescia per un affaticamento muscolare. Visti i tanti quesiti, andiamo subito a controllare quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Spal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo pure che Juventus Spal sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky, in particolare su Sky Sport Serie A (il numero 202). Di conseguenza, segnaliamo che tutti gli abbonati a questa piattaforma avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, non sono pochi i dubbi e i problemi a cui Sarri deve porre rimedio per la sesta giornata di Serie A, a partire dalla difesa, che sarà sempre a 4 e posta di fronte al titolare tra i pali Szczesny. Ecco quindi che la prima soluzione vedrebbe in campo dal primo minuto De Ligt e Bonucci al centro, con ai lati Cuadrado riarrangiato come terzino ed Alex Sandro, benché non si sia ben preparato al match per cause di forza maggiore. Per la mediana però la certezza per il tecnico della Vecchia Signora è Pjanic, che ha pure ritrovato il gol: con lui vedremo poi in campo anche Khedira e Matuidi. E’ poi un grande punto di domanda per l’attacco della Juventus: scommettere ancora sul 4-3-1-2 con uno tra Ramsey e Dybala sulla tre quarti o puntare sul classico 4-3-3 dove però Cr7 è in dubbio e Bernardeschi non pare ora un’opzione per il tecnico?. Alla vigilia pare che Sarri possa confermare il 4-3-1-2 con in avanti ancora Dybala e Higuain e Ramsey appena dietro, ma stiamo a vedere.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Per le probabili formazioni di Juventus Spal Semplici invece non pare avare grandi dubbi nel consegnare le maglie da titolari, pure alla vigilia della sesta giornata di Serie A. Ecco quindi che fissato nuovamente il 3-5-2, vedremo in campo dal primo minuto ancora Berisha confermato tra i pali, con di fronte a sé il terzetto composto da Cionek. Vicari e Felipe. Per la mediana si fanno invece avanti dal primo minuto il gruppetto centrale con Murgia, Missiroli e Kurtic: toccherà quindi a Sala e Tomovic agire ai lati, tenuto conto che Di Francesco (in gol contro il Lecce in settimana) è indisponibile. In attacco infine per la Spal i punti di riferimento rimangono Petagna e Floccari, benché le alternative in panca degli spallini non manchino.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 10 Dybala, 21 Higuain All. Sarri

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 40 Tomovic, 11 Murgia, 7 Missiroli, 19 Kurtic, 26 Sala; 37 Petagna, 10 Floccari. All. Semplici



