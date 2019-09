Probabili formazioni Juventus Spal/ Quote: Sarri senza terzini titolari (Serie A)

Sarà proprio la partita tra Juventus e Spal, prevista oggi pomeriggio alle ore 15.00 all’Allianz Stadium ad aprire la sesta giornata del campionato di Serie A: vediamo quindi quali saranno le probabili formazioni del match. Certo siamo davvero impazienti di scoprire quali saranno le scelte di Sarri per le probabili formazioni di Juventus Spal: il tecnico della Vecchia Signora di fatto è rimasto senza terzini alla vigilia della sesta giornata, e deve quindi decidere se riadattare qualche giocatore o provare una difesa a tre (mossa che però non pare la più probabile). Certo anche Semplici sta poi studiando con grande attenzione le sue scelte: pur menomata dalle assenze, la Vecchia Signora è avversario più che mai temibile, mai da sottovalutare.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le mosse dei due allenatori certo dobbiamo considerare anche il pronostico che accompagna questa sfida tra Juventus e Spal, che vede naturalmente la Vecchia Signora favorita nella 6^ giornata di Serie A. Ecco che la snai per l’1×2 ha concesso ai bianconeri la quota molto bassa di 1.25, contro il più elevato 12.00 fissato per il successo degli estensi: il pari vale invece la quotazione di 6.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SPAL

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Juventus Spal, i primi veri problemi per Maurizio Sarri cominciano in difesa, dove mancano i terzini in questa sesta giornata di campionato. Ecco quindi che il tecnico dovrà ricorrere a una soluzione di emergenza e se vorrà conservare il modulo a 4 di fronte a Szczesny l’unica alternativa sarà quella di riarrangiare Cuadrado e Matuidi come esterni: De Ligt e Bonucci rimarranno i centrali di riferimento. In tal senso ecco che allora rivedremo Rabiot nella mediana a tre a far compagnia a Pjanic e Khedira, benché il francese non sia proprio al top. Vi sono poi dubbi anche nell’attacco della Juventus, con Cristiano Ronaldo appena acciaccato (già non convocato contro il Brescia): il bomber lusitano però potrebbe stringere i denti e collocarsi come titolare in punta in compagnia di Dybala, entrambi supportati da Ramsey nel 4-3-1-2.

LE SCELTE DI SEMPLICI

Sarà invece il 3-5-2 il modulo di base di Semplici per le probabili formazioni di Juventus Spal, dove pur accendendosi alcuni ballottaggi, non vi è certo la situazione di vera emergenza che caratterizza l’avversario. Ecco quindi che quest’oggi a Torino per i biancocelesti vedremo ancora l’ex Atalanta Berisha porsi tra i pali, e di fronte non mancheranno Cionek, Vicari e Felipe. A centrocampo però si registra l’assenza per infortunio di Di Francesco; saranno allora Sala e Igor a coprire le fasce esterne del reparto, con il trittico Murgia-Missiroli-Kurtic al centro. Sono poi maglie più che confermate per l’attacco a due punte della Spal: Semplici non rinuncerà a Floccari e Petagna.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 14 Matuidi; 6 Khedira, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 8 Ramsey; 7 Ronaldo, 10 Dybala All. Sarri

SPAL (3-5-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 26 Sala, 11 Murgia, 7 Missiroli, 19 Kurtic, 3 Igor; 10 Floccari, 37 Petagna All. Semplici



