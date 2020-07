Probabili formazioni Juventus Torino/ Diretta tv: Higuain parte dalla panchina?

Si accenderà solo domani pomeriggio alle ore 17.15 e per la 30^ giornata della Serie A la sfida tanto attesa tra Juventus e Torino, le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti ben impazienti di scoprire nel dettaglio quali saranno le mosse di Sarri come di Longo per questo Derby della Mole, il primo dopo l’emergenza sanitaria: benché i due tecnici perseguono ora obbiettivi ben differenti per il finale di stagione, pure non sarà concesso loro alcun errore per stilare l’11 della stracittadina. Dopo tutto il Derby è sempre il Derby e nessuno vuole perdere e tanto meno può sottovalutarlo: ecco perchè a discapito di qualche giocatore stanco, entrambi gli allenatori ancora una volta punteranno sui loro uomini migliori per disegnare le probabili formazioni della sfida. Tenuto ovviamente sempre conto degli assenti e infortunati, che non mancano, sua tra i granata (ricordiamo Baselli) che tra i bianconeri, che ancora potrebbero dover fare a meno di Alex Sandro e De Sciglio, come pure di Chiellini, il cui ritorno però non dovrebbe tardare ancora. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Juventus Torino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida tra Juventus e Torino, attesa domani alle ore 17.15 sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky: appuntamento al canale Sky Sport Serie A (201). Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video del Derby della Mole a tutti gli abbonati, tramite il noto servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS TORINO

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Juventus Torino, Maurizio Sarri naturalmente non rinuncerà al classico 4-3-3 dove pure non mancheranno i soliti titolari, a cui dunque non verrà concesso molto riposo in vista della 30^ giornata di Serie A. Questo accadrà domani specialmente in difesa, dove ancora il tecnico della Vecchia signora non avrà a disposizioni parecchi giocatori: dunque di fronte a Szczesny si faranno trovare pronti ancora Bonucci e De Ligt, con Cuadrado e Danilo adibiti ai lati (sempre che Matuidi non prenda il posto del brasiliano). Nella mediana verrebbero poi confermati Bentancur e Rabiot, con Pjanic in cabina di regia, anche se rimangono valide soluzioni alternative, con l’inserimento di Matuidi e Ramsey. Da valutare invece in attacco l’ingresso, anche dal primo minuto di Gonzalo Higuian: il Pipita al momento dovrebbe rimanere il jolly dalla panchina e le maglie da titolare cadere sulle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa (autore di un gran gol col Genoa) in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI LONGO

Via libera al 3-5-2 dei granata (già visto con la Lazio) per le probabili formazioni di Juventus e Torino: qui Longo utilizzerò solo gli uomini più in forma per tentare il miracolo contro la capolista e fare proprio il Derby della Mole (l’ultimo successo risale alla stagione 2014-15). Ecco che allora non mancherò Sirigu tra i pali e in difesa pure rivedremo dal primo minuto Izzo, N’koulou e Bremer, anche se Lyanco rimane sempre una buona alternativa per il reparto. Sono poi maglie già consegnate per l’ampio reparto a centrocampo: a sinistra dovrebbe arrivare il momento di Ansaldi (che prenderebbe il posto di Ola Aina), mentre a destra è via libera per De Silvestri. Al centro troveremo Lukic playmaker con Meitè e Rincon al fianco, pur con diverse alternative dalla panchina. In attacco indispensabile Andrea Belotti: al fianco del capitano si candida dal primo minuto Verdi anche se Zaza scalpita dalla panchina.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 16 Cuadrado; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 7 C Ronaldo, 10 Dybala, 11 D Costa All. Sarri

TORINO (3-5-2) 39 Sirigu; 5 Izzo, 33 N’Koulou, 36 Bremer; 29 De Silvestri, 23 Meité, 7 Lukic, 88 Rincon, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 9 Belotti All. Longo



