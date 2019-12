Probabili formazioni Juventus Udinese/ Diretta tv, Sarri punterà sul duo Higuain-Cr7?

Dopo la bella trasferta di Champions league, la Vecchia Signora torna in campo per la 16^ giornata di Serie A: domani alle ore 15,00 all’Allianz Stadium assisteremo alla sfida Juventus Udinese, le cui probabili formazioni sono ora necessariamente sotto esame. Siamo infatti ben curiosi di capire quali saranno le mosse di Sarri per il big match di domani: i piemontesi hanno voglia di tornare in vetta alla classifica della Serie A, ma certo alcune assenze di peso (in primis quello dello squalificato Pjanic) penalizzeranno il tecnico impegnato a stilare le probabili formazioni di Juventus Udinese. Di contro non vi sarà quasi alcun problema per Gotti, che certo ha ben pochi dubbi su chi puntare per questa complicata trasferta, specie dopo anche il recupero di De Paul. Sarà poi difficile per i friulani arginare gli avversari domani pomeriggio, ma dopo il pari con il Napoli c’è speranza di fare comunque bene in campo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Udinese verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, sarà un poco complicato per Sarri fissare il suo undici per le probabili formazioni di Juventus e Udinese per domani: le assenze di Cuadrado e Pjanic per squalifica come pure di Bentancur per infortunio peseranno parecchio. Fissato il 4-3-1-2 ecco che allora domani dovremmo vedere in attacco dal primo minuto Gonzalo Higuain in compagnia di Cristiano Ronaldo, supportati questa volta da uno tra Bernardeschi e Dybala, visto che Ramsey non pare ancora completamente recuperato. Attenzione poi proprio al numero 33 della Vecchia Signora, che al bisogno potrebbe venir usato a centrocampo: altrimenti spazio a Rabiot come mezz’ala, al fianco necessariamente di Emre Can e Matuidi. Meno incertezze poi nella difesa della Juventus con Danilo e Alex Sandro ai lati e al centro il duo Bonucci-De Ligt.

LE SCELTE DI GOTTI

Sarà invece il classico 3-5-2 per Gotti nelle probabili formazioni di Juventus Udinese, dove pure non vi sorgono grandi dubbi per consegnare le maglie da titolari. Ecco che allora domani a Torino saranno Okaka e Lasagna i titolari in attacco, mentre alle spalle del duo offensivo si collocheranno De Paul, Mandragora e Fofana, come centrali di reparto. Nella mediana a cinque poi completeranno lo schieramento come esterni Stryger Larsen e Ter Avest, anche se Opoku e Pussetto rimangono delle valide alternative dalla panchina. Pochi dubbi anche nella difesa dell’Udinese, dove di fronte al numero 1 Musso, saranno in campo domani dal primo minuto De Maio, Troost Ekong e Nuytinck.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 A Sandro; 33 Bernadeschi, 23 E Can, 14 Matuidi; 10 Dybala; 21 Higuain, 7 C Ronaldo All. Sarri

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 18 Ter Avest, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 19 Stryger Larsen; 7 Okaka, 15 Lasagna All. Gotti



