Diretta Leverkusen Juventus/ Streaming video tv: i tedeschi in corsa (Champions)

Leverkusen Juventus, partita diretta dall’arbitro francese Benoit Bastien e in programma mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Match interlocutorio per i bianconeri reduci dal primo vero momento difficile dell’era-Sarri: dopo il pari interno contro il Sassuolo, in Serie A la Juventus non ha trovato riscatto sul campo della Lazio, subendo la sua prima sconfitta stagionale. 3-1 per i biancocelesti e per Cristiano Ronaldo e compagni è sfumata la possibilità di riprendersi la vetta della classifica, rimasta ad appannaggio di un’Inter che ora vanta 2 punti di distanza. In Champions League la Juve è già sicura di qualificazione e primo posto e dovrà misurarsi contro un Bayer Leverkusen che, blindata la possibilità di poter continuare in Europa League tramite il terzo posto, proverà a sorpassare sul filo di lana l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono avanti di un punto e battendo in casa la Lokomotiv Mosca sarebbero comunque qualificati. Il Bayer cercherà di sfruttare l’onda lunga degli ultimi successi, con la squadra che ha risalito la china anche in Bundesliga: dopo l’ultimo 2-1 interno inflitto allo Schalke, il Leverkusen ha agganciato proprio il club di Gelsenkirchen e il Friburgo al quarto posto, a una sola lunghezza dal Borussia Dortmund terzo in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leverkusen Juventus, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, non sarà trasmessa sui canali in chiaro bensì in esclusiva sul satellite per tutti gli abbonati Sky, che potranno collegarsi sul canale numero 201 (Sky Sport Uno). Per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sarà disponibile anche la diretta streaming video via internet del match. Si potrà seguire collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it e tramite smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, tramite l’applicazione SkyGo, scaricabile sugli store online con Sky che detiene l’esclusiva pay per trasmettere tutta la Champions League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN JUVENTUS

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Leverkusen Juventus, mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sfida valevole per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019/20. Il Leverkusen allenato dall’olandese Bosz sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, con questo undici titolare schierato in campo: Hradecky; L Bender, Tah, S Bender, Wendell; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Bailey; Volland . Risponderà la Juventus guidata in panchina da Maurizio Sarri, optando per un 4-3-3 come schieramento di partenza e questo undici titolare: Buffon; Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio; Rabiot, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi; Higuaín, Cristiano Ronaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, l’agenzia Snai offre a 2.00 la quota per la vittoria interna, propone a una quota di 3.70 l’eventuale pareggio e quota a 3.70 l’affermazione in trasferta. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.72 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.10.



© RIPRODUZIONE RISERVATA