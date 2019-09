Dopo le fatiche e la beffa rimediata agli ultimi minuti in Champions league contro l’Atletico Madrid, la Vecchia signora di Sarri torna protagonista domani alle ore 18,00 nella 4^ giornata di Serie A: andiamo quindi ad analizzare da vicino le probabili formazioni di Juventus Verona. L’impegno è infatti molto interessante per la squadra bianconera, favorita d’obbligo a Torino, e di certo lo stesso Sarri non sottovaluta l’avversario: pure però dovrà fare ancora attenzione ai tanti assenti annunciati per infortunio e valutare le condizioni di chi ha speso molto a Madrid in settimana. Pure Juric dovrà fissare con grande attenzione le sue scelte per le probabili formazioni di Juventus Verona: il valore dell’avversario è immenso e pure il tecnico non avrà a disposizione Stepinski, squalificato dal giudice sportivo. Andiamo quindi a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, Sarri per fissare le probabili formazioni di Juventus Verona dovrà fare attenzione ad assenti e acciaccati (in primis Miralem Pjanic, che dopo i minuti giocati contro l’Atletico, potrebbe venirgli concesso finalmente un po’ di riposo): il tecnico però non farà a meno del classico 4-3-3. Ecco quindi che domani sera dovremmo vedere in attacco dal primo minuto Cristiano Ronaldo con Higuain e Bernardeschi, ma Dybala rimane sempre un’ottima alternativa dalla panchina. Per la mediana se si pone il numero 5 in panca, ritroveremo all’Allianz Stadium domani Bentancur in cabina di regia, con Matuidi ed Emre Can, quest’ultimo ben riposato visto che non rientra in lista Uefa. Sono poi mosse quasi obbligate per la difesa, posta di fronte a Szczesny: vedremo Bonucci e De Ligt al centro, con Alex Sandro e Danilo. Attenzione però alle alternative Rugani, Demiral e Cuadrado (riarrangiato in difesa).

LE SCELTE DI JURIC

Anche Juric dovrà fare qualche modifica necessaria al suo 11 prestabilito per fronteggiare la Juventus: pure domani per la Serie A verrà conservato il modulo 3-4-2-1. Ecco quindi che per il Verona il punto di riferimento tra i pali sarà Silvestri, con di fronte un reparto a tre composto dal primo minuto da Rrahmani, Kumbulla e Gunter. Per il centrocampo i primi nomi in lizza sono quelli di Amrabat e Veloso al centro, con Faraoni e Lazovic che si adatteranno sulle fasce, non temendo di vedersi strappata dalle mani la maglia da titolare. E’ quindi in attacco che si accende qualche duello nello schieramento gialloblu: Tutino e Di Carmine si giocano la maglia da prima punta, mentre alle loro spalle Zaccagni e Verre rimangono i primi nomi nella lista di Juric, pur con Pessina a disposizione.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 30 Bentancur, 23 E. Can; 7 C. Ronaldo, 21 Higuain, 33 Bernardeschi All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 14 Verre; 66 Tutino. All. Juric



