PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA/ Quote, è lunga la lista degli assenti

Per le probabili formazioni di Juventus Verona, sia Sarri che Juric, alla vigilia della quarta giornata di Serie A hanno dovuto fare i conti con diverse assenze, anche pesanti, per fissare il loro 11 migliore. andiamo a vedere quali. partendo dallo spogliatoio della Vecchia Signora, ecco che dobbiamo segnalare senza dubbio l’assenza di un personaggio importante in difesa come Giorgio Chiellini, il cui rientro è previsto solo nella seconda parte di stagione. Gli fanno compagnia in infermeria De Sciglio, e Douglas Costa, ma teniamo d’occhio anche l’acciaccato Pjanic, Per il Verona invece la lista degli assenti comprende i lungodegenti Badu e Bessa, oltre che Crescenzi e Bocchetti, che hanno rimediato guai muscolari. per questo turno Juric poi dovrà rinunciare anche a Stepinski, bloccato dal giudice sportivo. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Dopo le emozioni in Champions league, ecco che oggi alle ore 18,00 la squadra di Sarri tornerà protagonista in casa, all’Allianz Stadium nella 4^ giornata di Serie A contro l’Hellas di Juric: andiamo quindi subito a vedere quali saranno le probabili formazioni di Juventus Verona. Vi è infatti molta curiosità intorno alle mosse del tecnico della Vecchia Signora e non erano pochi i ballottaggi che affollavano lo spogliatoio alla vigilia di questo turno di campionato: dato anche l’avversario non così temibile sulla carta, si poteva ipotizzare un ampio turnover per i bianconeri, mossa che però non è sempre stata nelle corde dell’allenatore campano. Di certo non sceglierà di inserire in campo le seconde linee Ivan Juric, allenatore del Verona: contro un rivale come la Juventus infatti, il tecnico punterà solo sui suoi uomini migliori, che vorranno certo riscattarsi dopo il KO con il Milan di settimana scorsa. Non perdiamo dunque altro tempo e andiamo a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Verona.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare le mosse dei due allenatori, ecco che vale certo la pena considerare anche il pronostico che accompagna il match, e che vede certo la Vecchia Signora favorita d’obbligo. Controllando poi le quote date dal portale di scommesse snai, ecco che nell’1×2 il successo della Juventus è stato dato a 1,15, contro il più elevato 2,00 assegnato al Verona: il pari è stato dato a 7,50.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA

LE MOSSE DI SARRI

Come riferito prima, per le probabili formazioni di Juventus Verona, alletta certo l’idea di attuare un ampio turnover in casa di Sarri: di certo però il tecnico non rinuncerà al classico 4-3-3 come schieramento di base. Ecco quindi che il primo dubbio in casa bianconera arriva tra i pali, col ballottaggio tra Szczesny e Buffon: in difesa invece oggi vi dovrebbe essere spazio fin dal primo minuto per Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. E’ poi aperto il duello per il posto in cabina di regia: visto che Pjanic potrebbe non essere al top della condizione, oggi vi sarà spazio per Bentancur, assieme a Matuidi e Emre Can. Anche in attacco è duello aperto, con Higuain e Dybala in lotta per un posto da titolare nel tridente offensivo. in questa quarta giornata il Pipita potrebbe venir di nuovo preferito e certo a tenergli compagnia in campo vi saranno Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.

LE SCELTE DI JURIC

Per le probabili formazioni di Juventus Verona, Juric invece non si discosterà dal 3-4-2-1, dove però mancherà di certo la prima punta Stepinski, fermato dal giudice sportivo. Ecco quindi che stasera a Torino prenderà il suo posto Tutino, e toccherà a Verre e Zaccagni agire alle sue spalle. Per la mediana a 4 dell’Hellas poi i primi nomi del tecnico sono quelli di Veloso e Amrabat, che si posizioneranno al centro, mentre ai lati non mancheranno Lazovic e Faraoni. Sono poi maglie più che confermate anche nella difesa a tre del Verona, posta di fronte al numero 1 Silvestri: qui infatti saranno in campo come titolari Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 23 E Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 C Ronaldo All. Sarri

VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 21 Gunter; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic; 20 Zaccagni, 14 Verre; 66 Tutino All. Juric



