Probabili formazioni Juventus Zenit/ Diretta tv, sarà rivoluzione? (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT: CHI GIOCA ALLO STADIUM?

Le probabili formazioni di Juventus Zenit ci conducono attraverso la partita che, alle ore 21:00 di martedì 2 novembre, si gioca all’Allianz Stadium per la quarta giornata del gruppo H di Champions League 2021-2022. Ai bianconeri basta un punto per qualificarsi agli ottavi, ma le cose al momento vanno bene soltanto in Europa: in campionato infatti è arrivata la seconda sconfitta consecutiva (a Verona) e dunque il periodo che aveva risollevato la squadra è già terminato, e ora Massimiliano Allegri deve trovare la quadratura del cerchio.

Probabili formazioni Atalanta Manchester United/ Diretta tv: tanti assenti per la Dea

Potrebbe essere l’occasione per far rifiatare qualcuno dei titolari e sperimentare altre soluzioni, che possano essere utili per gli impegni che verranno e per risalire la corrente; ricordiamo che all’andata la Juventus ha vinto 1-0 a San Pietroburgo e prosegue a punteggio pieno nel suo girone, mentre lo Zenit con 3 punti potrebbe ancora giocarsela ma, più probabilmente, andrà in Europa League. Vedremo ora come le due squadre potrebbero essere disposte in campo martedì sera, leggendo insieme le probabili formazioni di Juventus Zenit.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED ATALANTA/ Quote, grande serata per Juan Musso?

DIRETTA JUVENTUS ZENIT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Zenit sarà un appuntamento in chiaro per tutti, visto che sarà questa partita a venire trasmessa su Canale 5; ci sarà dunque la possibilità di seguirla anche in mobilità tramite Mediaset Play. Le alternative restano quelle della televisione satellitare, con la diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go, e ovviamente Infinity Plus: anche per questo broadcaster, che da quest’anno si occupa delle partite di Champions League, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS ZENIT

I DUBBI DI ALLEGRI

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT JUVENTUS/ Quote, Allegri si affiderà ad Arthur Melo?

Massimiliano Allegri prepara dei cambi per Juventus Zenit: addirittura una maglia potrebbe averla Rugani, che andrebbe ad agire in difesa con De Ligt (che torna titolare). In porta ci sarà Szczesny, sugli esterni i favoriti restano Danilo e Alex Sandro anche se, con ampio turnover in vista della partita contro la Fiorentina, Luca Pellegrini ha qualche chance di essere in campo dal primo minuto. A centrocampo sembra tutto apparecchiato per il ritorno di Locatelli, che verosimilmente farà coppia con Bentancur; sarà titolare Bernardeschi che si prenderà il posto a sinistra, dall’altra parte invece potrebbe esserci Federico Chiesa che è in ballottaggio con Cuadrado (il colombiano è uno dei giocatori più utilizzati e ha dunque bisogno di un turno di riposo), ma il figlio d’arte può giocare anche come seconda punta come all’inizio della stagione. Qui infatti Morata non ha convinto e le condizioni di Kean sono da valutare, dunque Chiesa-Dybala potrebbe essere il tandem destinato a essere in campo dal primo minuto.

LE SCELTE DI SEMAK

Per Juventus Zenit, Sergey Semak dovrebbe affidarsi a un 3-4-3: in difesa non cambia nulla con Kritsyuk che andrà a occuparsi della porta, davanti a lui a comandare sarà di fatto il croato Lovren che agirà con Chistyakov – schierato eventualmente in posizione centrale – e Rakitskiy che completerà il reparto. Sulle corsie laterali, a destra avremo Sutormin e sull’altro Vyacheslav Karavaev che dunque potrebbe cambiare fascia di competenza. Entrambi saranno posizionati sulla linea dei centrocampisti, a fare reparto con Wendel e Wilmar Barrios che si occuperanno della zona centrale del campo; nel tridente offensivo c’è una lieve possibilità che Azmoun sia titolare, ma dovrebbe eventualmente agire come esterno visto che il centravanti sarà Dzyuba. La tegola è lo stop di Malcom che potrebbe essere nuovamente indisponibile: nel caso spazio ad Andrey Mostovoy come laterale destro, sull’altro versante praticamente certa la presenza di Claudinho.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; F. Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

ZENIT (3-4-3): Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Sutormin, W. Barrios, Wendel, V. Karavaev; A. Mostovoy, Dzyuba, Claudinho. Allenatore: Sergey Semak



© RIPRODUZIONE RISERVATA