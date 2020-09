Probabili formazioni Lazio Atalanta/ Diretta tv: chi con Immobile? (Serie A)

Lazio Atalanta si gioca alle ore 20.45 di domani sera, quando le due formazioni scenderanno in campo allo Olimpico per un vero e proprio big-match in recupero della prima giornata di Serie A, una partita che nello scorso campionato aveva regalato enormi emozioni sia all’andata sia al ritorno. In vista delle probabili formazioni di Lazio Atalanta dobbiamo certamente annotare che biancocelesti e nerazzurri sabato hanno cominciato benissimo la nuova avventura con due successi in trasferta, per la Lazio di Simone Inzaghi sul campo del Cagliari e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Torino contro i granata. Si affrontano due degli allenatori di più lungo corso ormai non solo in Italia sulla stessa panchina e anche questo sarà un punto intrigante. Tutto ciò premesso, andiamo allora a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Atalanta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo segnaliamo che la diretta tv della partita Lazio Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali della televisione satellitare di Sky per gli abbonati, i quali oltre alla possibilità di seguire il match davanti a un televisore potranno avvalersi anche della diretta streaming video tramite il servizio di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

LE MOSSE DI INZAGHI

Le probabili formazioni di Lazio Atalanta, per quanto riguarda i biancocelesti di Simone Inzaghi, ci propongono la difesa a tre che è ancora priva di Luiz Felipe e che sarà formata di conseguenza da Patric al fianco di Acerbi e Radu. Una sfida di così alto livello impone naturalmente di schierare la migliore formazione possibile, dunque a centrocampo saranno Luis Alberto e Milinkovic-Savic ad accompagnare come mezzali del 3-5-2 la regia di Lucas Leiva, mentre sulle fasce laterali i probabili titolari saranno Marusic a sinistra e Lazzari a destra. Davanti, Correa sembra poter vincere il ballottaggio con Caicedo per affiancare l’intoccabile bomber Immobile, ma questo è un altro nodo da sciogliere nelle prossime ore verso il big-match dello stadio Olimpico.

LE SCELTE DI GASPERINI

Dall’altra parte, le probabili formazioni di Lazio Atalanta vedono alcune certezze per Gian Piero Gasperini, in primis il ritorno da titolare di Palomino che completerà la retroguardia con Toloi e Djimsiti davanti a Sportiello, perché Gollini è ancora infortunato. Hateboer e Gosens sarano i titolari sulle fasce, mentre Pasalic cerca posto in mezzo dove però sono ancora De Roon e Freuler i favoriti per partire dal primo minuto. Il croato d’altro canto potrebbe agire anche sulla trequarti insieme al Papau Gomez, ma in questo caso Gasperini dovrebbe rinunciare a Muriel e lasciare Duvan Zapata come unico centravanti. L’intenzione della nuova stagione sembrerebbe essere puntare più spesso sui due attaccanti, sarà interessante scoprire se sarà così anche nel big-match di domani…

TABELLINO LAZIO ATALANTA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.



