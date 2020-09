Probabili formazioni Lazio Atalanta/ Quote, nessun turnover per Inzaghi e Gasperini

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA: LE SCELTE DI INZAGHI E GASP

Sono riflettori puntati ora sulle mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Lazio Atalanta, sfida che vale come recupero della 1^ giornata della Serie A e che andrà di scena questa sera alle ore 20.45, tra le mura dello stadio Olimpico. Si torna dunque in campo a pochi giorni dall’ultima giornata di campionato, con un big match a cui sia Inzaghi che Gasperini non possono farsi trovare impreparati: parliamo infatti di due vere contendenti allo scudetto 2020-21, che pur dopo un buon esordio stagionale, devono ora subito convincere con una prestazione di livello. Ecco che allora in vista del match di questa sera, nonostante qualche acciacco, ritardi di condizione e novanta minuti messi nelle gambe solo pochi giorni fa, sia Inzaghi che Gasperini per fissare il proprio undici dovranno puntare solo sui loro titolari: nessun turnover annunciato dunque per le probabili formazioni di Lazio Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Sarà certo sfida bollente quella che andrà in scena all’Olimpico, dal pronostico poi non così netto. Alla vigilia del recupero della 1^ giornata di Serie A, ecco che la Snai nell’1×2 ha fissato a 2.55 il successo della Dea, contro il 2.60 segnato per la vittoria dei biancocelesti, mentre il pari paga la posta a 3.60.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

LE MOSSE DI INZAGHI

Per le probabili formazioni di Lazio Atalanta, chiaramente mister Inzaghi non si discosterà dal classico 3-5-2, da tempo ben noto, dove pure troverà sicuramente posto dal primo minuto il numero 1 Strakosha. Ecco che allora nella difesa a tre posta di fronte al portiere albanese, vedremo dal primo minuto Patric, Acerbi e Radu, tenuto conto che ancora Proto e Luiz Felipe risultano indisponibili. Per l’ampio reparto a cinque del centrocampo ecco che sarà spazio dal primo minuto per Lucas Leiva e Milinkovic Savic come anche per Luis Alberto: Marusic e Lazzari saranno i titolari in corsia. Irrinunciabili infine in attacco Ciro Immobile e Joaquin Correa, già titolari nell’ultima di campionato contro il Cagliari.

LE SCELTE DI GASPERINI

Spazio invece al 3-4-1-2 per le probabili formazioni di Mister Gasperini, che pure anche in questo big match dell’Olimpio dovrà fare a meno dell’infortunato Gollini: toccherà a Sportiello farne le veci tra i pali della squadra bergamasca. Ecco che allora di fronte al numero 57 dovremmo vedere pronti dal primo minuto in difesa Toloi, Palomino e Djimsiti, ma non sono da escludere interventi nella ripresa, magari con l’inserimento di Caldara. Per il reparto a 4 del centrocampo ecco che il tecnico non rinuncerà a De Roon e Freuler, come pure al solido duo sulle fasce esterne composto da Goses e Hateboer (questo pure in gol contro il Torino pochi giorni fa). Sono infine maglie consegnate anche nell’attacco dell’Atalanta, dove ovviamente non si potrà fare a meno del capitano Papu Gomez: pronti con l’argentino anche Muriel e Zapata.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic Savic, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA