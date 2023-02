Probabili formazioni Lazio Cluj/ Diretta tv: quanto turnover per Sarri?

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ: CHI GIOCA DOMANI?

Con le probabili formazioni di Lazio Cluj ci avviciniamo alla partita che domani sera sarà valida per l’andata dei playoff di Conference League, competizione nella quale i biancocelesti di Maurizio Sarri sono “retrocessi” dopo il deludente terzo posto nel girone di Europa League nello scorso autunno. Adesso però la Lazio è sicuramente una delle big di maggiore spessore nella terza Coppa europea, allora si potrebbe puntare al bersaglio grosso, anche per “rispondere” a distanza al trionfo dei cugini della Roma nella passata stagione.

Intanto si comincia contro i rumeni del Cluj, contro i quali si spera in una immediata reazione dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta di sabato scorso in campionato, che sicuramente complica la rincorsa dei biancocelesti verso la prossima edizione della Champions League, rendendo però ancora più stuzzicante il traguardo europeo. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Lazio Cluj.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ

LE MOSSE DI SARRI

Nelle probabili formazioni di Lazio Cluj potrebbe esserci turnover da parte di Maurizio Sarri, anche se più evidente in alcune parti del campo. Tenendo come punto di riferimento il modulo 4-3-3, potremmo ipotizzare che in porta giochi Maximiano, protetto dalla difesa a quattro formata da destra a sinistra da Lazzari, Patric, Casale e Hysaj; le novità più significative rispetto all’assetto di base potrebbero esserci nel centrocampo della Lazio, dove i tre possibili titolari dal primo minuto potrebbero essere Basic, Marcos Antonio e Vecino; potrebbe invece essere di alto profilo il tridente offensivo, composto da Pedro come ala destra, Immobile naturalmente centravanti ed infine Zaccagni sulla corsia di sinistra.

LE SCELTE DI PETRESCU

Proviamo a dire qualcosa anche circa le mosse dell’allenatore ospite Dan Petrescu (una vecchia conoscenza del calcio italiano) per quanto riguarda le probabili formazioni di Lazio Cluj. Anche gli ospiti rumeni dovrebbero proporre dal punto di vista tattico un modulo 4-3-3, nel quale dobbiamo annotare che il portiere è l’italiano Scuffet; davanti a lui i quattro difensori potrebbero essere Manea, Matias, Burca e Camora, mentre a centrocampo ipotizziamo per il Cluj il terzetto formato da Boateng, Muhar e Cvek; infine, nel tridente offensivo rumeno i titolari potrebbero essere Petrila ala destra, Janga prima punta e Krasniqi come ala sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi. All. Petrescu.











