Probabili formazioni Lazio Cluj/ Quote, rivoluzione in mezzo? (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ: CHI GIOCA ALL’OLIMPICO?

Le probabili formazioni di Lazio Cluj ci introducono alla partita che va in scena alle ore 21:00 di giovedì 16 febbraio: è l’andata dei playoff di Conference League 2022-2023, una competizione nella quale la Lazio è scivolata avendo mancato la vittoria nel girone di Europa League, che è stato davvero equilibrato ma si è risolto nel primo posto del Feyenoord. Una delusione per Maurizio Sarri, già poco “avvezzo” all’Europa e che ora bisognerà valutare in che modo affronterà una Conference League che certamente non rientra tra le grandi priorità della stagione.

Il Cluj invece si è classificato al secondo posto nel suo girone di questa competizione, e di conseguenza è costretto a giocare questo spareggio; i rumeni erano già stati incrociati dalla Lazio in epoca recente, e le cose per i biancocelesti non erano andate troppo bene. Scopriremo presto quello che succederà sul terreno di gioco dell’Olimpico, nel frattempo mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare la nostra rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Lazio Cluj.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per Lazio Cluj, partita valida per l’andata dei playoff di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,35 volte quanto messo sul piatto; abbiamo poi il segno X per il pareggio, che porta in dote una vincita equivalente a 4,50 volte la vostra giocata, infine con il segno 2 – sul quale puntare per il successo degli ospiti – andreste a intascare un valore che ammonta a 8,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ

GLI 11 DI SARRI

La vera domanda che accompagna Lazio Cluj è quanto turnover Sarri intenderà fare: privo di Alessio Romagnoli, in difesa il tecnico toscano dovrebbe affidarsi a Casale spostando nuovamente Patric al centro, sulle corsie laterali potremmo vedere Manuel Lazzari a destra con Hysaj a sinistra e la vera novità sarebbe rappresentata dal portiere, con Luis Maximiano pronto a prendere il posto di Provedel come già avvenuto in Coppa Italia. A centrocampo ci aspettiamo i maggiori cambiamenti: probabilmente riposerà l’intero terzetto titolare, questo significa che in cabina di regia tornerà Marcos Antonio con due mezzali che sarebbero Basic e Matias Vecino, mentre Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto potrebbero avere spazio nel secondo tempo. Per quanto riguarda l’attacco, Immobile dovrebbe comunque essere titolare; ai suoi lati abbiamo il ballottaggio Pedro-Felipe Anderson con lo spagnolo favorito, a sinistra invece Zaccagni dovrebbe avere il posto garantito ma occhio naturalmente alla sorpresa rappresentata da Cancellieri.

LE SCELTE DI PETRESCU

Dan Petrescu, che abbiamo conosciuto anche in Italia, dovrebbe affrontare Lazio Cluj con un modulo speculare: un 4-3-3 per la squadra rumena, in porta troviamo Scuffet la cui carriera non ha seguito il percorso che lasciava intendere in giovanissima età. Davanti al friulano agirà una difesa nella quale Matias e Burca saranno i due centrali, con Manea schierato come terzino destro e Camora sull’altro versante. A centrocampo invece Nana Boateng dovrebbe rappresentare il frangiflutti schierato davanti alla difesa; insieme a lui due mezzali che sarebbero Muhar e Cvek. Nel tridente offensivo del Cluj la prima punta dovrebbe essere Janga, con Petrila che sarebbe l’esterno destro e Krasniqi a sinistra. Vedremo però, perché naturalmente anche Petrescu potrebbe stravolgere le sue scelte in vista della partita di Conference League…

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO CLUJ: IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Maximiano; M. Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N. Boateng, Cvek; Petrila, Janga, Krasniqi. Allenatore: Dan Petrescu











