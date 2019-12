Probabili formazioni Lazio Juventus/ Quote, solito dubbio Higuain-Dybala (Serie A)

Con le probabili formazioni di Lazio Juventus studiamo le scelte dei due allenatori per la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 7 dicembre: un big match che, per la 15^ giornata di Serie A 2019-2020, potrebbe portare i biancocelesti a soli 3 punti dalla Juventus, che domenica pareggiando in casa contro il Sassuolo ha anche perso il primo posto in classifica. Per i campioni d’Italia il periodo è delicato, anche e soprattutto perchè il gioco espresso non è quello voluto da Maurizio Sarri; grande occasione allora per una Lazio che sta letteralmente volando, arriva da sei vittorie consecutive – ultima delle quali, quella contro l’Udinese – e può davvero inserirsi virtualmente nella corsa per lo scudetto. Una partita più importante di quanto possa sembrare arrivando all’inizio di dicembre; aspettando questi 90 minuti, valutiamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, leggendo le probabili formazioni di Lazio Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Lazio Juventus, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci parlano di un sostanziale equilibrio dal quale però i bianconeri escono leggermente favoriti: vale infatti 2,45 volte la posta il segno 2 che identifica la vittoria esterna, mentre il segno 1 che identifica il successo biancoceleste vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,85 volte quanto puntato. Con il pareggio, regolato dal segno X, la vincita sarebbe corrispondente a 3,40 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Simone Inzaghi non ha intenzione di cambiare per Lazio Juventus, anche se Patric e Marusic potrebbero tornare in panchina gli undici di partenza saranno gli stessi: l’unico potenziale dubbio è quello in difesa con Bastos che insidia la maglia di Luiz Felipe, per il resto avremo come sempre Acerbi a comandare il reparto arretrato completato da Stefan Radu, con Strakosha tra i pali. A centrocampo la regia è affidata a Lucas Leiva, formazione prettamente offensiva quella della Lazio che schiera infatti Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali mentre ci saranno due esterni di grande spinta come Manuel Lazzari e capitan Lulic. Immobile, che è anche un ex della partita, cercherà di andare a segno per la decima giornata consecutiva e al suo fianco ci sarà Joaquin Correa; dalla panchina Caicedo, che ormai si può considerare ben più di una riserva.

I DUBBI DI SARRI

Lazio Juventus sarà giocata da Sarri senza Khedira, sottoposto a intervento al ginocchio: il tedesco tornerà a marzo e riduce le rotazioni a centrocampo, dove i favoriti per agire come interni sono Bentancur e Matuidi con Emre Can che eventualmente se la può giocare. Le altre alternative sono Rabiot (difficile però che torni titolare oggi) e Bernardeschi per avere maggiore capacità di inserimento, ma l’ex Fiorentina rappresenta più che altro una soluzione per la trequarti. In quella posizione Ramsey è decisamente favorito; Dybala potrebbe vincere questa volta il ballottaggio con Higuain, ma resta in piedi la soluzione con la Joya qualche passo più indietro e il Pipita pronto nuovamente ad affiancare Cristiano Ronaldo. In difesa le scelte appaiono fissate: Cuadrado favorito su Danilo a destra, a sinistra ci sarà Alex Sandro mentre in porta torna Szczesny, che sarà protetto dalla coppia centrale formata da Bonucci e De Ligt.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; M. Lazzari, S. Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; J. Correa, Immobile

A disposizione: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Bastos, Marusic, Cataldi, Parolo, Jony, Caicedo, Adekanye

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: J. Lukaku, Va. Berisha

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Demiral, De Sciglio, Emre Can, Rabiot, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Khedira, Douglas Costa



