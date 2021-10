Probabili formazioni Lazio Marsiglia/ Quote, Sarri richiama Strakosha tra i pali

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà oggi alle ore 18.45 e tra le mura dello Stadio Olimpico, la sfida per il girone E dell’Europa league tra Lazio e Marsiglia: vediamo quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni del match. A poche ore dallo scontro per la vetta del girone, vi è gran attesa per le scelte del tecnico Sarri: dopo la buona vittoria ottenuta in campionato contro l’Inter campione d’Italia, la squadra biancoceleste ha voglia di fare bene anche in Europa.

Oltre alla vittoria però conterà questa sera per Sarri e la Lazio convincere per qualità di gioco: il nuovo tecnico ancora non ha trovato il giusto equilibrio nella sua rosa e abbisogna di una certa costanza di risultati. Di contro però ci sarà un rivale ostico come è il Marsiglia di Sampaoli, dove pur troviamo parecchi giocatori ex protagonisti della Serie A: pure i francesi appaiono oggi più motivati che mai a fare bene, specie se ricordiamo che l’Olympique in coppa ha fin qui ottenuto appena due pareggi. Andiamo allora a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Lazio Marsiglia.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per l’Europa league non esitiamo a concedere ai biancocelesti il favore del pronostico: pure se all’Olimpico ci attendiamo un match infuocato. Per l’1×2 del match pur il portale di scommesse Eurobet ha fissato a 1.83 il successo della Lazio contro il più alto 4.10 segnato per la vittoria del Marsiglia: il pareggio vale 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO MARSIGLIA

LE MOSSE DI SARRI

Per le probabili formazioni di Lazio Marsiglia, Sarri dovrà fare attenzione a valutare i suoi, tenuto pure conto che la prossima settimana dovrà affrontare un doppio turno per il campionato di Serie A: gestire al meglio la sua rosa sarà fondamentale anche questa sera. Fissato il 4-3-3 di partenza ecco che allora il tecnico potrebbe dare spazio a Strakosha tra i pali, mentre in difesa già Lazzari dovrebbe concedere riposo a uno tra Marusic e Hysaj: nel quartetto comunque si faranno rivedere Luiz Felipe e Acerbi (che salteranno il Verona) e Radu (pronto all’esordio). Per il centrocampo invece paiono sicure le maglie di Cataldo e Basic, ma già è ballottaggio tra Luis Alberto (che non si è fatto vedere martedì scorso) e Milinkovic Savic (fresco di 50 gol): in avanti è chance per Zaccagni, con l’irrinunciabile Immobile e Felipe Anderson a completamento dello schieramento.

LE SCELTE DI SAMPAOLI

Dovrebbe invece essere il 4-2-3-1 il modulo scelto da Sampaoli per le probabili formazioni di Lazio Marsiglia, benchè pure i francesi lo scorso fine settimana siano scesi in campo con il 3-3-3-1 contro il Lorient in Ligue 1. Fissata comunque la difesa a 4 oggi dovremmo avere Lirola, Alvaro, Saliba e Peres dal primo minuto in campo, con l’ex Roma Pau Lopez pronto tra i pali. Per il centrocampo pure si fa avanti il primo marcatore del club Guendouzi, con Gueye e Harit che invece si collocherà sulla linea della trequarti. In avanti il club francese punterà ancora sull’ex Roma Cengiz Under e Gerson come esterni di reparto, e in punta pure non mancherà Milik, fresco di gol nell’ultima di campionato (Payet però rimane valida alternativa).

IL TABELLINO

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Lirola, Alvaro, Saliba, Peres; Guendouzi, Gueye; Under, Harit, Gerson; Milik. All. Sampaoli.



